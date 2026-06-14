¿Por qué las parejas no duran hoy en día? Yokoi Kenji reflexiona sobre el tema

Yokoi Kenji es un reconocido escritor y conferencista colombo-japonés que se dio a conocer en el país gracias a sus conferencias y análisis sobre las costumbres de Colombia y de Japón.

Yokoi Kenji sobre las redes sociales: “La gente quiere escuchar soluciones mágicas”

Millones de personas lo siguen para escuchar sus reflexiones y conferencias donde habla de diversos temas.

Kenji se comprometió muy joven y fue padre por primera vez a los 23 años, razón por la cual puede hablar con total autoridad sobre la estabilidad de las relaciones, ya que lleva más de 26 años de casado.

En el diálogo que sostuvo con Sin Filtro en SEMANA contó que la mejor decisión que puede tomar un ser humano es conformar una familia, ya que es “lo mejor que puede pasar”.

De hecho, asegura que él mismo se hace la pregunta sobre cómo ha logrado mantener una relación estable y conformar una familia feliz.

“Cuando voy a Japón me he encontrado con amigos de la misma edad y que me cuestionaron por qué me había comprometido tan rápido, que había tenido un hijo a los 23 años y cada vez que los veía me miraban como con pesar, porque ellos estaban viajando y siendo felices, según ellos”.

Agregó: “Pero por mi parte latina yo era feliz así y quería ser papá desde los 14 años. Yo me los encuentro (a sus amigos) y no veo de qué me haya perdido, no veo diferencia en nada. Si nos sentamos a ver yo hice muchas locuras y la he pasado muy bien. Juego fútbol con mis hijos cuerpo a cuerpo y los disfruto".

Una de las cosas por las que vive feliz al haber sido padre joven es que puede compartir diferentes espacios con sus hijos como si fueran amigos.

“Cuando jugamos fútbol a veces me dicen papá y los compañeros miran y preguntan si de verdad lo soy y eso es porque los jóvenes de hoy no ven el compromiso. Pero, esto no es una verdad absoluta, comprometerse es lo mejor de este mundo y tener hijos muchos más. Difícilmente alguien se arrepiente de tener hijos”.

Una charla Sin Filtro con Yokoi Kenji: ¿la felicidad está sobrevalorada?

Sin embargo, cree que los jóvenes están viendo el compromiso como algo lejano y eso podría no ser correcto.

“Los jóvenes van aplazando el compromiso pensando que les va a salir algo o que van a viajar o no sé qué y se quedan sin el pan y sin el queso”.

Diego Bonilla y Yokoi Kenji. Foto: Alejandro Acosta. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El conferencista estará el 4 y 5 de julio en el teatro Astor Plaza donde tendrá un encuentro con sus seguidores que ha llamado “entre hienas y cocodrilos”, un espacio para el bienestar emocional.

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