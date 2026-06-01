El sencillo ajuste que debería hacer en su ‘router’ wifi para reducir interferencias y mejorar la velocidad de internet en segundos

En ocasiones, la conexión a internet parece más lenta de lo que realmente es, especialmente cuando las páginas tardan unos segundos adicionales en cargar. Antes de atribuir el problema al servicio de internet o al dispositivo utilizado, existe una configuración del router que puede ayudar a mejorar la experiencia de navegación.

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Se trata de una modificación en los servidores DNS del router. Aunque este ajuste no aumenta la velocidad de internet contratada, puede agilizar la localización de las páginas web, lo que permite que los sitios carguen más rápido y mejora la percepción general de la velocidad de navegación.

Los servidores DNS cumplen una función esencial en el funcionamiento de internet, ya que se encargan de convertir los nombres de los sitios web en direcciones numéricas que los equipos pueden interpretar.

Dejar que el router ajuste automáticamente los canales, puede provocar un rendimiento menos óptimo. Foto: Getty Images

Gracias a este sistema, los usuarios pueden acceder a páginas utilizando nombres fáciles de recordar en lugar de complejas secuencias de números. Aunque la mayoría de los routers utilizan de forma predeterminada los DNS proporcionados por la empresa de internet, algunos servidores ofrecen tiempos de respuesta más rápidos que otros.

De acuerdo con información reseñada por la empresa IBM, en su sitio web, estos sistemas almacenan y gestionan la información necesaria para dirigir las solicitudes de navegación al destino correcto, siguiendo una estructura jerárquica que conecta diferentes niveles de servidores especializados.

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias. Foto: Getty Images

Además de asociar nombres de dominio con direcciones IP, los servidores DNS administran distintos tipos de registros que facilitan tareas esenciales en la red, como el envío de correos electrónicos o la redirección de dominios. Toda esta información se encuentra alojada en servidores autorizados que deben operar de forma segura y estable, pues cualquier fallo en ellos puede afectar el acceso a sitios web.

¿Cómo hacer este ajuste?

Para modificar los servidores DNS, generalmente es necesario ingresar al panel de administración del router desde un navegador web. En la mayoría de los casos, basta con estar conectado a la red doméstica y acceder mediante una dirección local del dispositivo, utilizando las credenciales proporcionadas por el fabricante o el operador.

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Una vez dentro del menú de configuración, el usuario debe localizar el apartado relacionado con la conexión a internet, la red WAN o los ajustes de DNS. La ubicación exacta de estas opciones puede variar según el modelo del router, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente cada sección antes de realizar el cambio.

Cuando el equipo permite configurar los DNS de forma manual, se pueden introducir nuevas direcciones para sustituir las predeterminadas. Tras guardar la configuración y reiniciar el router, los dispositivos conectados a esa red comenzarán a utilizar los nuevos servidores DNS, lo que en algunos casos puede traducirse en una navegación más rápida y una mejor respuesta al abrir páginas web.