El curioso truco del tenedor encima del router para mejorar la señal wifi: qué tan efectivo es este método casero

Hoy en día, contar con una buena conexión a internet es clave tanto para las actividades personales como laborales. Sin embargo, no siempre ocurre así. En medio de una reunión, una llamada, la redacción de un trabajo o simplemente mientras se disfruta de una película o serie, pueden presentarse fallas que interrumpen estas actividades y dificultan que se desarrollen con normalidad.

Si tiene instaladas estas aplicaciones en su celular, elimínelas cuanto antes: podría ser víctima de una estafa bancaria

Las causas pueden ser diversas. La primera, y la que muchas personas suelen señalar, tiene que ver con el proveedor del servicio. Aunque en algunos casos sí pueden presentarse errores que afecten la conexión, no siempre es el principal motivo. Algunas veces, el problema se intensifica por malos hábitos de uso, como una ubicación inadecuada del router, la presencia de objetos que interfieren con la señal y otros factores similares.

En medio de la desesperación que puede causar quedarse sin internet o tener una señal deficiente, las personas recurren a métodos caseros. Pero, ¿qué tan efectivos son realmente y qué tan seguros resultan? Uno de los más virales en redes sociales consiste en poner un tenedor encima del router con la supuesta intención de mejorar la señal wifi.

No obstante, frente a este tipo de recomendaciones, los expertos sugieren analizar si realmente tienen fundamento o si simplemente se trata de otro mito de internet.

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable. Foto: Getty Images

La realidad, de acuerdo con lo expuesto por Computer Hoy, es que este truco casero no tiene una efectividad comprobada para mejorar la señal wifi. De hecho, colocar un cubierto metálico al azar sobre el router podría incluso generar interferencias o empeorar la cobertura en algunas zonas de la casa. Esto ocurre porque los objetos metálicos pueden alterar las ondas de radio y modificar ligeramente su dirección.

Algo similar sucede cuando el equipo se encuentra cerca de electrodomésticos o dispositivos electrónicos. Elementos como microondas, teléfonos inalámbricos, parlantes Bluetooth y monitores pueden generar interferencias, especialmente en redes de 2,4 GHz.

Existen múltiples estrategias que pueden optimizar la cobertura y la velocidad de la conexión. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones más efectivas y sencillas está reiniciar el router de vez en cuando. Apagarlo durante unos 30 segundos y volverlo a encender puede solucionar fallas temporales, refrescar la red y corregir pequeños errores acumulados que afectan el rendimiento de la conexión.

Además, en viviendas amplias o de varios pisos es normal que algunas zonas tengan poca cobertura. En esos casos, instalar repetidores wifi o sistemas mesh puede ser una buena alternativa para ampliar la señal y llevar internet a espacios donde normalmente no llega con buena intensidad.