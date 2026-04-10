La función del wifi que está arruinado su conexión a internet: así puede desactivarla para que la velocidad sea mayor

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el wifi de su casa falla con tanta frecuencia? Las razones pueden ser variadas, pero una de ellas está relacionada con el canal que utiliza el router.

El electrodoméstico que, si está cerca del router wifi, debería retirar de inmediato para mejorar la conexión a internet

Con el avance de la tecnología, esta herramienta ha sido mejorada para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia de navegación, ya sea desde el celular, el computador o incluso el televisor. Sin embargo, detrás de esa conexión existe un elemento clave que influye directamente en la velocidad y estabilidad del internet: los canales wifi.

Estos funcionan como un puente dentro de las bandas de frecuencia que utiliza una red inalámbrica para transmitir datos.

Estas redes operan principalmente en dos bandas: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una de ellas se divide en varios canales. En el caso de la banda de 2.4 GHz, hay pocos canales disponibles y muchos de ellos se superponen, mientras que en la banda de 5 GHz existen más canales y, por lo general, menos interferencias.

El ajuste automático de canales es cómodo, pero no siempre es el más eficiente. Foto: Getty Images

De acuerdo con Computer Hoy, dejar que el router ajuste automáticamente los canales no siempre es una mala opción, pero en muchos casos puede generar un rendimiento menos eficiente de la red. Esto sucede porque el modo automático no siempre elige la mejor configuración para el entorno específico del usuario, especialmente en lugares con muchas redes cercanas.

Uno de los principales problemas es que el router puede seleccionar un canal que en ese momento parece libre, pero que en determinadas horas del día se encuentra saturado. Esto provoca interferencias que se traducen en una conexión más lenta, inestable o con cortes frecuentes, incluso cuando el servicio de internet contratado es de buena calidad.

Otro inconveniente es que, cuando el router cambia de canal automáticamente, pueden producirse pequeñas interrupciones en la conexión. Estas afectan actividades en tiempo real como videollamadas, juegos en línea o transmisiones de video, generando retrasos o cortes molestos.

El router automático normalmente selecciona el canal que considera “mejor” al momento de encenderse o reiniciarse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, en zonas con alta densidad de redes, como edificios o barrios concurridos, el modo automático puede no ser suficiente para evitar interferencias, ya que varios routers terminan utilizando canales similares.

Por ello, es posible mejorar la calidad y la velocidad de la conexión mediante una configuración manual. Para hacerlo, se debe acceder a los ajustes del router a través de las direcciones 192.168.0.1 o 192.168.1.1 desde un navegador, iniciar sesión en el panel de administración y entrar en los ajustes de red inalámbrica. Allí, en la sección de canales, se recomienda seleccionar uno de los canales que no se solapan (1, 6 u 11) para optimizar el rendimiento de la red.