El electrodoméstico que, si está cerca del router wifi, debería retirar de inmediato para mejorar la conexión a internet

El router wifi es el dispositivo que permite conectar a internet distintos equipos del hogar, como celulares, computadores, televisores o barras de sonido, entre muchos otros. Gracias a una red estable, es posible acceder a una amplia variedad de contenidos, como música, videos, películas e incluso videojuegos.

El botón del router que está ignorando y nunca utiliza: presiónelo ahora mismo para mejorar la velocidad y el alcance de su wifi

Sin embargo, su importancia no se limita al entretenimiento. Hoy en día, muchas personas dependen de una buena conexión para trabajar: editar documentos, asistir a reuniones virtuales o acceder a información en línea. Cuando la señal falla, la experiencia puede volverse frustrante y afectar directamente la productividad, generando retrasos innecesarios.

Aunque en algunos casos los problemas de conexión se deben a fallas del proveedor del servicio, no siempre es así. En muchas ocasiones, el inconveniente está relacionado con la ubicación del router o con ciertos objetos que interfieren en la correcta distribución de la señal dentro del hogar.

Es común notar que, en espacios como la habitación o el estudio, el internet no llega de manera uniforme. Esto puede deberse a la presencia de electrodomésticos u otros elementos que generan interferencias. Aunque parezca un detalle menor, tiene un impacto directo en la calidad de la conexión.

Algunos factores relacionados con la contratación del servicio puede intuir en la mala conexión wifi. Foto: Getty Images

De acuerdo con Redes Zone, entre los principales causantes de interferencias está el microondas, dado que opera en la misma frecuencia (2,4 GHz) que el wifi, lo que puede provocar fallos mientras está en uso. También influyen electrodomésticos como la nevera, que por su tamaño y contenido de agua puede bloquear la señal. Lo mismo ocurre con dispositivos que utilizan agua, como lavadoras o lavavajillas.

La buena noticia es que no es necesario contratar más velocidad de internet ni recurrir a soluciones complejas. Con pequeños ajustes en la ubicación del router, es posible mejorar significativamente la cobertura y estabilidad de la señal en casa.

Algunas recomendaciones clave son:

Ubicación central: se recomienda colocarlo en una zona céntrica para que la señal se distribuya de manera uniforme.

se recomienda colocarlo en una zona céntrica para que la señal se distribuya de manera uniforme. En un lugar elevado: ubicarlo en estanterías o muebles altos facilita una mejor propagación.

ubicarlo en estanterías o muebles altos facilita una mejor propagación. Espacios abiertos: se debe evitar esconderlo dentro de muebles o gabinetes.

se debe evitar esconderlo dentro de muebles o gabinetes. Alejado de otros dispositivos electrónicos: especialmente de aquellos que pueden generar interferencias.

La solución más simple para garantizar wifi estable en todas las habitaciones, incluso si vive en un edificio alto. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Además, es importante tener en cuenta que materiales como el concreto, el metal o incluso los espejos pueden debilitar la cobertura. Por ello, lo ideal es ubicar el router en un espacio abierto, libre de barreras, y mantenerlo alejado de otros aparatos electrónicos para garantizar una conexión más estable.