La nueva función de YouTube que busca competir con WhatsApp: permitirá enviar videos y chatear sin salir de la aplicación

YouTube anunció la incorporación de los mensajes directos en su plataforma, una nueva herramienta que permitirá a los usuarios compartir videos y comunicarse entre sí sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. La función recuerda a la experiencia que ofrece Spotify cuando se comparten canciones mediante servicios de mensajería como WhatsApp.

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La plataforma de video en streaming explicó que esta característica ha tenido una buena acogida en los países donde se probó previamente, ya que facilita el intercambio de contenido con amigos y familiares desde un mismo espacio. Según indicó la compañía en su blog oficial, el objetivo es hacer más sencilla la conversación alrededor de los videos.

Con esta novedad, los usuarios podrán compartir desde videoclips musicales y tutoriales hasta Shorts, fomentando que las conversaciones sobre el contenido se desarrollen dentro de YouTube y no en aplicaciones de mensajería externas.

Los usuarios pueden enviar distintos tipos de contenido, como videos musicales, tutoriales o Shorts. Foto: Getty Images

La herramienta ya comenzó a desplegarse entre algunos usuarios en España. Además de permitir el envío de enlaces mediante servicios de terceros, la nueva función crea una conexión directa entre quienes comparten videos. Cuando una persona recibe y abre un contenido desde la aplicación de YouTube, el remitente recibe una notificación que le propone habilitar los mensajes con ese contacto.

A partir de ese momento, al acceder a la plataforma mediante la notificación, se abre una ventana de conversación donde el usuario puede autorizar el intercambio de mensajes o, si lo prefiere, descartar el chat.

YouTube anunció la llegada de los mensajes directos a su plataforma. Foto: AP

Para acompañar esta integración, YouTube actualizó la interfaz de su aplicación e incorporó un nuevo icono de mensajes en la parte superior derecha de la pantalla. Desde allí se puede acceder a todas las conversaciones. Como medida de seguridad, la plataforma exige verificar la edad antes de habilitar esta función.

Con este movimiento, YouTube recupera una apuesta por la mensajería que ya había intentado en 2017. En aquella ocasión, la compañía lanzó una herramienta similar que fue retirada dos años después para concentrarse en las Stories, un formato de publicaciones temporales que también terminó desapareciendo de la plataforma en 2023.

*Con información de Europa Press