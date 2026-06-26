YouTube cambia el reproductor de Shorts: estas son las novedades que ya están disponibles

YouTube renovó el reproductor de los Shorts con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada y cómoda para los usuarios. La actualización incorpora nuevas funciones, entre ellas una pantalla con menos distracciones, mayor velocidad de reproducción y un nuevo botón con forma de corazón para indicar que un video es del agrado del usuario.

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Según explicó la plataforma en su blog oficial, estos cambios buscan hacer que el reproductor sea más intuitivo y responden a las sugerencias compartidas por la comunidad.

Una de las principales novedades es el modo de visualización más limpio, que elimina elementos como los botones para compartir, comentar o buscar, permitiendo disfrutar de los videos con menos interrupciones.

Además, los usuarios ahora podrán acelerar la reproducción hasta el doble de la velocidad habitual, una función pensada para consumir contenido con mayor rapidez o encontrar más fácilmente un momento específico del video.

La plataforma también añadió una opción para silenciar el audio. Para activarla, solo es necesario tocar la pantalla mientras el video está en pausa y seleccionar el nuevo ícono de sonido.

El nuevo diseño elimina botones como compartir, comentar y buscar. Foto: YOUTUBE.

En cuanto a la interacción con el contenido, YouTube reemplazó el tradicional ícono del pulgar arriba por un corazón para expresar que un video gusta. Asimismo, eliminó el botón de “No me gusta” y lo sustituyó por dos opciones más específicas: “No me interesa” y “No recomiendo este canal”.

Con esta actualización, YouTube busca que la experiencia en Shorts sea más cómoda, rápida y personalizada. Las nuevas funciones no solo simplifican la visualización de los videos, sino que también ofrecen herramientas para adaptar la reproducción a las preferencias de cada usuario. De esta manera, la plataforma continúa fortaleciendo su apuesta por el formato de videos cortos y compitiendo por mantener el interés de millones de usuarios en todo el mundo.

*Con información de Europa Press