Así puede evitar que YouTube lo conecte con otros usuarios al compartir videos mediante su nueva función ‘Mensajes’

YouTube lanzó una nueva función llamada Mensajes, diseñada para facilitar la comunicación entre personas que comparten videos con frecuencia a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Sin embargo, la herramienta también puede generar conexiones automáticas entre usuarios, por lo que la plataforma ofrece la posibilidad de desactivarla.

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El objetivo de esta función es que los usuarios puedan compartir y comentar directamente en YouTube cualquier tipo de contenido, desde un videoclip musical hasta un tutorial o un Short, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de mensajería externas.

Según explica la plataforma en su página de soporte, cualquier usuario puede generar un enlace de invitación y enviarlo a otra persona mediante servicios como WhatsApp. Si el destinatario acepta la invitación de forma explícita, se iniciará un chat en YouTube desde el que ambos podrán compartir videos.

No obstante, la conexión también puede producirse de manera automática. De acuerdo con la compañía, basta con que una persona abra el enlace de un video enviado por un contacto a través de otra aplicación para que se establezca esa interacción en YouTube.

La función está inspirada en el sistema de mensajería que Spotify incorporó el año pasado. Al igual que ocurrió con esa plataforma, YouTube no ha detallado que los enlaces compartidos incluyen un parámetro de seguimiento que permite establecer esta conexión entre usuarios.

Los chats pueden iniciarse mediante enlaces compartidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Fueron los propios usuarios quienes detectaron esta característica y la reportaron tanto en Reddit como en la página de soporte de Spotify, donde señalaron que el rastreador se encontraba oculto bajo el parámetro “si” incluido en los enlaces compartidos.

Algo similar ocurre ahora con la nueva función de YouTube. Al abrir un enlace compartido, la plataforma puede iniciar una interacción entre usuarios, una experiencia que algunos consideran innecesaria, ya que prefieren utilizar YouTube exclusivamente para consumir contenido y no como una aplicación adicional de mensajería.

Cómo evitar que YouTube conecte automáticamente con otros usuarios

Quienes no deseen que esta función establezca conexiones con las personas que reciben sus enlaces pueden desactivarla fácilmente desde la configuración de la aplicación.

Para ello, solo hay que ingresar a Ajustes, acceder a la sección Privacidad y desactivar la opción “Visibilidad del canal en enlaces compartidos”.

En algunos casos, la conexión puede producirse automáticamente. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La propia aplicación indica que esta función “muestra el nombre del canal, el identificador y la imagen de perfil a los usuarios que abran los enlaces que se comparten fuera de YouTube”.

Una vez deshabilitada, los enlaces volverán a comportarse como hasta ahora: cualquier persona podrá abrir el video compartido, pero no se iniciará automáticamente una conversación mediante la función Mensajes de YouTube.

*Con información de Europa Press