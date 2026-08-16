Google presenta los Pixel 11: estas son las novedades de los nuevos smartphones con IA, cámaras renovadas y Tensor G6

Google ha presentado, durante el evento Made by Google su nueva serie de smartphones Pixel 11, que incorpora experiencias basadas en Gemini Intelligence, un módulo de cámaras rediseñado y, en los modelos Pro, el nuevo sistema de iluminación HiLight.

Toda la nueva familia comparte el chip Tensor G6 y Android 17. Además, Gemini Intelligence se convierte en uno de los principales protagonistas de la experiencia, con funciones pensadas para ayudar a los usuarios a realizar más tareas y dedicar menos tiempo a actividades rutinarias.

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Entre sus novedades se encuentra una mayor capacidad para comprender las instrucciones del usuario de forma natural, generar tarjetas interactivas con información relevante y encontrar automáticamente espacios disponibles en la agenda, incluso con sugerencias dentro de los chats.

También permite realizar reservas de forma automatizada con un toque, guardar pases automáticamente en Wallet y utilizar Rodea para buscar directamente desde la cámara.

Los Pixel 11 incorporan, además, nuevas funciones de transcripción de voz a texto y asistencia para la redacción. A esto se suma una solución dirigida a personas con discapacidad auditiva que utiliza la cámara del dispositivo, para facilitar la comunicación mediante lengua de signos.

Todo lo que tiene que saber sobre los Pixel 11

El Pixel 11 estará disponible en los colores glaciar, pistacho, fucsia y obsidiana. El dispositivo mantiene las líneas de diseño de la generación anterior, aunque incorpora una pantalla Actua de 6,3 pulgadas.

Google presentó la nueva familia Pixel 11 durante el evento Made by Google. Foto: Getty Images

El teléfono cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería puede alcanzar el 55 % de carga en 30 minutos y admite carga inalámbrica de hasta 25 W mediante el protocolo Qi2.2, un 25 % más rápida.

En el apartado fotográfico, el dispositivo incorpora un nuevo sensor principal de 48 megapíxeles, capaz de captar un 56 % más de luz.

Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL

Los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL estarán disponibles en arenisca, verde oliva, gris niebla y obsidiana mate. La principal diferencia entre ambos modelos está en sus dimensiones: el primero cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el segundo incorpora un panel de 6,8 pulgadas.

Una de las principales novedades de los modelos Pro es HiLight, un conjunto de luces LED integradas alrededor del flash de la cámara. Este sistema permite personalizar el color de las notificaciones para determinados contactos favoritos y también puede iluminarse para indicar cuándo Gemini está interactuando con el usuario.

En fotografía, ambos dispositivos estrenan una cámara principal de 50 megapíxeles con zoom óptico de dos aumentos y sensor de 1/1,3 pulgadas. La cámara frontal de 42 megapíxeles incorpora Visión Nocturna, que ahora funciona hasta 4,5 veces más rápido.

En cuanto a la autonomía, ofrecen más de 30 horas de batería y pueden alcanzar el 75 % de carga en 30 minutos. También admiten carga inalámbrica de 25 W mediante Qi2.2, un 29 % más rápida.

Gemini Intelligence es uno de los principales protagonistas de la nueva generación. Foto: Getty Images

Pixel 11 Pro Fold

Por último, Google ha presentado el Pixel 11 Pro Fold, disponible en verde oliva y obsidiana mate. El dispositivo se presenta como el teléfono plegable más avanzado de la compañía hasta la fecha. Es 10 gramos más ligero y un milímetro más delgado que el Pixel 10 Pro Fold.

Cuenta con 16 GB de RAM y ofrece hasta 24 horas de autonomía. Su batería puede alcanzar el 50 % de carga en 30 minutos y admite carga inalámbrica de hasta 25 W mediante Qi2.2.

En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara interna de 10 megapíxeles, un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos y Super Zoom de hasta 30 aumentos, además de una cámara ultra gran angular de 10,5 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados.

La preventa de los nuevos dispositivos comenzó el 12 de agosto. El Pixel 11 tendrá un precio inicial de 999 euros (aproximadamente $ 3.600.000), mientras que el Pixel 11 Pro partirá de los 1.199 euros (unos $ 4.300.000) y el Pixel 11 Pro XL, de los 1.399 euros (cerca de $ 5.000.000).

*Con información de Europa Press