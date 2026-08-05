Adiós al Asistente de Google: ya hay fecha oficial para su desaparición y esto pasará con los celulares

Google comenzó a notificar a los usuarios el fin del Asistente de Google, que dejará de estar disponible oficialmente a partir del próximo 4 de septiembre. Con esta decisión, la compañía completa la transición hacia Gemini, su nuevo asistente impulsado por inteligencia artificial (IA).

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El proceso de sustitución empezó en marzo de 2025, cuando la tecnológica inició el reemplazo del Asistente de Google por Gemini en los teléfonos móviles. En ese momento también anunció que el cambio llegaría más adelante a otros dispositivos, como tabletas y vehículos compatibles con Android Auto.

Inicialmente, Google había previsto que el asistente clásico desapareciera para la mayoría de los teléfonos antes de finalizar 2025. Sin embargo, la empresa no concretó una fecha y posteriormente aplazó el cierre definitivo hasta 2026.

Ahora, la compañía ya comenzó a informar por correo electrónico que el Asistente de Google se desactivará de manera oficial el 4 de septiembre. Varios usuarios compartieron este aviso en plataformas como Reddit, donde Google explica que el servicio dejará de funcionar en los dispositivos móviles y que Gemini “es ahora la experiencia de asistente en Android”.

Google confirmó el fin del Asistente de Google y anunció que dejará de funcionar oficialmente. Foto: Anadolu via Getty Images

La empresa también aclaró que la desactivación se realizará de forma gradual, por lo que el cambio podría tardar varias semanas en llegar a todos los usuarios. Una vez completada la transición, el Asistente de Google dejará de estar disponible en teléfonos, tablets y dispositivos vinculados, como los relojes inteligentes con Wear OS.

A partir de ese momento, Gemini asumirá todas las funciones del asistente, siempre que el dispositivo cumpla con los requisitos mínimos del sistema y el servicio esté disponible en la región del usuario.

Tras configurar Gemini, será posible activarlo con el comando de voz “Hey Google” o manteniendo presionado el botón de encendido, una experiencia muy similar a la del antiguo asistente, aunque este ya no aparecerá. Además, Google indicó que, al activar Gemini en el teléfono, también se convertirá automáticamente en el asistente predeterminado de los dispositivos vinculados.

La transición comenzó en marzo de 2025, inicialmente en teléfonos móviles. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con este cambio, Google pone fin a una herramienta que durante casi una década acompañó a millones de usuarios en sus tareas diarias. El Asistente de Google debutó en 2016 con funciones como el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural, tecnologías que facilitaron una interacción más intuitiva con los servicios de la compañía.

Ahora, el auge de la inteligencia artificial generativa ha llevado a Google a replantear esta experiencia. Según la empresa, la evolución de esta tecnología está transformando la manera en que las personas interactúan con los dispositivos, motivo por el que decidió rediseñar su asistente y apostar por Gemini como el eje de esta nueva etapa.

*Con información de Europa Press.