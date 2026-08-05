Ni gafas ni telescopios: el sencillo invento que la Agencia Espacial Europea recomienda para ver el eclipse solar del 12 de agosto

CESAR, el programa educativo de la Agencia Espacial Europea (ESA), publicó una guía sobre los eclipses en la que explica cómo fabricar una cámara estenopeica con una caja de cartón. Se trata de uno de los métodos más seguros para observar este fenómeno astronómico, que podrá verse desde España el próximo 12 de agosto.

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La cámara estenopeica es un dispositivo sencillo que, por lo general, se construye con una caja de cartón y permite observar una imagen proyectada en su interior sin mirar directamente al Sol. Su funcionamiento se basa en un pequeño orificio por el que entra la luz, la cual proyecta en la pared opuesta una imagen invertida del objeto que se encuentra frente a la abertura.

Este principio también ayuda a comprender el funcionamiento de las cámaras fotográficas. De hecho, las cámaras estenopeicas utilizadas por artistas sirvieron como base para los primeros experimentos que dieron origen a la fotografía. En ellas, el lugar donde se proyecta la imagen sería el equivalente al espacio donde, en una cámara tradicional, se coloca la película o el negativo fotosensible que registra la fotografía.

La imagen se forma porque el pequeño orificio limita el paso de la luz, permitiendo que solo una trayectoria alcance la superficie donde se proyecta. Gracias a este mecanismo, es posible observar el Sol de manera indirecta y segura durante un eclipse.

Así puede fabricar en casa el dispositivo que recomienda la ESA para ver el eclipse de forma segura. Foto: Getty Images

“En nuestro caso, podemos utilizar este principio de la cámara estenopeica para realizar una observación indirecta del Sol, proyectando su imagen en el interior de una caja y permitiendo así una observación segura”, señala el documento educativo de la ESA.

Cómo fabricar una cámara estenopeica

El primer paso consiste en hacer un pequeño corte cuadrado en uno de los laterales de la caja, que servirá como visor. Después, hay que abrir otro cuadrado en el lado opuesto, por donde entrará la luz del Sol.

Si la caja no es blanca por dentro, la ESA recomienda recortar un rectángulo de papel blanco ligeramente más pequeño que esa cara interior y pegarlo en el fondo de la caja. Esa superficie actuará como pantalla para proyectar la imagen del Sol.

A continuación, es importante sellar cualquier rendija o abertura para impedir la entrada de luz y mantener el interior completamente oscuro.

La guía recomienda este dispositivo como uno de los métodos más seguros para observar un eclipse solar. Foto: Getty Images

Por último, el cuadrado por donde ingresará la luz debe cubrirse con un trozo de papel de aluminio. Después, con la ayuda de una aguja o un alfiler, se hace un pequeño agujero en el centro del aluminio, que será el punto por el que pasará la luz.

“Si todo ha salido bien, mira a través de la ventana del visor para ver la imagen del Sol proyectada en tu cámara estenopeica”, indica la Agencia Espacial Europea en la guía.

*Con información de Europa Press.