WhatsApp bajo alerta por nueva estafa: así podrían robar una cuenta sin que la víctima abra un enlace

La mayoría de las estafas que circulan por WhatsApp requieren que la víctima realice alguna acción, como abrir un enlace, compartir un código o escanear un código QR. Sin embargo, estas amenazas también han evolucionado y las autoridades han detectado una nueva modalidad que podría comprometer los dispositivos sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción.

Alerta por nueva modalidad de estafa: así pueden dejarlo con una deuda que nunca solicitó

Aunque este tipo de estafas puede afectar a usuarios de distintos países, la reciente alerta surgió en España, donde la Guardia Civil informó haber recibido cerca de 50 denuncias relacionadas con ataques a WhatsApp en determinados iPhone que utilizan versiones antiguas de iOS, específicamente la 16.7.12 y anteriores.

¿Cómo funciona la estafa?

El método, conocido como zero-click o ‘cero clic’, se caracteriza porque la víctima no necesita abrir enlaces, aceptar solicitudes ni realizar ninguna acción para quedar expuesta. Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades de sistemas operativos desactualizados, lo que puede aumentar el riesgo de que los usuarios sean afectados por este tipo de fraude.

Este tipo de engaños suelen ser efectivos debido a la forma en que logran persuadir a las víctimas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Si el ataque tiene éxito, los ciberdelincuentes podrían acceder a las conversaciones de WhatsApp y comunicarse con familiares y amigos mientras el propietario legítimo continúa utilizando su cuenta sin advertir la intrusión. La situación representa un riesgo adicional cuando el atacante suplanta la identidad de la víctima para contactar a personas de confianza e intentar engañarlas.

De acuerdo con expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Al tener acceso a la cuenta desde el número legítimo y dentro de conversaciones reales, el atacante puede hacer que sus mensajes parezcan auténticos. Entre las posibles estrategias se encuentran pedir dinero con la excusa de una emergencia, solicitar códigos de verificación de otras aplicaciones o pedir códigos de recuperación.

Las estafas están a la orden del día, y WhatsApp no se queda atrás. Foto: Getty Images

La víctima puede no darse cuenta de la suplantación porque el ataque puede realizarse mediante WhatsApp Web y los dispositivos vinculados. Según explicó David Arroyo Guardeño, científico titular del Grupo de Investigación en Ciberseguridad y Protección de la Privacidad del CSIC, reseñado por diario español El País, el atacante puede utilizar la opción ‘Eliminar para mí’ para borrar los mensajes enviados desde el dispositivo de la víctima.

¿Cómo protegerse de estos engaños?

Una de las principales recomendaciones para reducir el riesgo es mantener actualizado tanto el sistema operativo del teléfono como WhatsApp. También recomiendan revisar periódicamente la sección de ‘Dispositivos vinculados’ y cerrar cualquier sesión que no sea reconocida.

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La precaución también resulta fundamental ante mensajes inusuales de familiares o amigos, especialmente cuando solicitan dinero o códigos de seguridad. En estos casos, se aconseja comprobar la identidad del contacto por otra vía antes de responder y evitar realizar transferencias a cuentas distintas de las utilizadas habitualmente.

Si el fraude ya se produjo, las autoridades recomiendan conservar todas las pruebas disponibles, como capturas de pantalla de las conversaciones y documentos relacionados con el caso. Además, se debe informar a los contactos que puedan haber sido afectados y presentar la correspondiente denuncia.