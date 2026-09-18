PlayStation cambiará para siempre en Colombia: esta es la fecha en que comenzará la transición

Tras dos décadas vendiendo juegos digitales en moneda estadounidense dentro del país, la plataforma digital de Sony actualizará su catálogo para mostrar los montos directamente en moneda nacional. Esta medida equipara el servicio con el de otros competidores de la industria que ya operaban bajo este esquema en el territorio colombiano.

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Esta modificación al esquema monetario fue informada oficialmente por la compañía a través de correos electrónicos dirigidos a sus usuarios a inicios de septiembre de 2026.

Cronograma del mantenimiento y apagón temporal

Para ejecutar la conversión técnica de los sistemas, la plataforma necesitará una suspensión temporal de sus actividades comerciales. El servicio detendrá sus operaciones el 5 de octubre de 2026 y permanecerá fuera de línea mientras se completan los trabajos de actualización hasta el 8 de octubre.

Los usuarios no podrán comprar juegos digitales entre el 5 y el 8 de octubre. Foto: Getty Images

Al concluir esta pausa, las ventas digitales volverán a la normalidad el 9 de octubre exhibiendo todos los precios en pesos colombianos. Adicionalmente, el inicio de este mantenimiento marcará el cierre permanente de la tienda digital para la consola PlayStation 3 en el territorio nacional.

Conversión de saldos y valores finales

Respecto al dinero retenido en las billeteras digitales (monederos de usuario) y el crédito en tarjetas de regalo, la empresa determinó una tasa fija de 4.000 pesos por cada dólar.

Los precios de los juegos dejarán de aparecer en dólares y tendrán un nuevo formato. Foto: NurPhoto via Getty Images

Este valor predeterminado aplica a los fondos vigentes, lo que podría representar una ventaja para quienes recargaron con tasas de cambio inferiores. Por otra parte, las futuras transacciones de videojuegos y suscripciones se calcularán a partir de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), sujeta a eventuales cargas impositivas o recargos de compras internacionales.

Suscripciones y aspectos impositivos pendientes

Respecto al cobro de las membresías periódicas, la firma indicó que los precios de renovación podrían registrar variaciones leves al convertirse a la divisa local. Sin embargo, aún no se ha especificado si las operaciones mantendrán el carácter de compra internacional con cobros bancarios adicionales, ni si las cifras visibles integrarán los impuestos aplicables.

Analistas en tecnología advierten que las compañías suelen fijar montos ajustados que podrían superar el cálculo exacto de la divisa, por lo que habrá que verificar las tarifas definitivas tras la reapertura de la tienda.