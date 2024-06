PlayStation Plus llega con estrenos esperados por sus usuarios: estos son los juegos gratis que llegan en julio

De acuerdo con la información difundida, a partir del 2 de julio, los jugadores tendrán la posibilidad de descargar en sus bibliotecas de PlayStation Plus nuevos títulos, que podrían brindar varias horas de entretenimiento .

¿Cuáles son los juegos que llegan a PlayStation+ en julio de 2024?

En esta oportunidad, los jugadores con una PS4 o PS5 y una membresía a PS+ podrán descargar en su consola Borderlands 3, EA Sports NHL 24, Among Us y un Pack para Genshin Impact de PlayStation Plus. Las tres nuevas opciones estarán disponibles a partir del próximo 2 de julio.