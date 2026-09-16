Xbox Series X o la PlayStation 5 Pro: estas son las diferencias que debe conocer antes de elegir

En el segmento más exigente de los videojuegos en consola, la disputa ya no se da en igualdad de condiciones técnicas. Mientras que Microsoft mantiene a la Xbox Series X como su consola de mayor rendimiento dentro de la línea Series X|S, Sony amplió su oferta con la PlayStation 5 Pro, una revisión enfocada plenamente en el rendimiento extremo.

iPhone Duo o iPhone 18 Pro Max: cuál de los dos nuevos celulares de Apple debería elegir

Ambas propuestas están dirigidas a jugadores interesados en consolas de alto rendimiento, pero sus propuestas difieren radicalmente en arquitectura gráfica, precio y modelo de distribución.

Potencia bruta y renderizado: la brecha del chip gráfico

La Xbox Series X cuenta con un procesador gráfico (GPU) de 12 teraflops que ofreció el techo técnico del mercado en el inicio de generación. Sin embargo, la PS5 Pro incorpora 67 % más unidades de cómputo y una memoria 28 % más rápida que la PS5 estándar. Sony señala que esto permite alcanzar hasta 45 % más rendimiento de renderizado.

Más capacidad de procesamiento permite a la PS5 Pro mejorar los gráficos en juegos optimizados. Foto: Getty Images

Esta diferencia permite a la consola de Sony ejecutar determinados juegos optimizados en resoluciones altas manteniendo tasas sostenidas de 60 o 120 cuadros por segundo sin recurrir a recortes visuales drásticos.

Inteligencia artificial y Ray Tracing: el salto tecnológico de Sony

El aspecto donde más se distancias ambas consolas es el procesamiento avanzado de imagen:

PlayStation 5 Pro: Incorpora PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), una tecnología de reescalado impulsada por aprendizaje automático e inteligencia artificial similar al DLSS de Nvidia en PC. Además, integra arquitectura dedicada para Ray Tracing (trazado de rayos).

Xbox Series X: Xbox Series X cuenta con tecnologías de optimización gráfica y herramientas de desarrollo que permiten a los estudios ajustar el rendimiento de cada juego.

Almacenamiento y lector de discos: una diferencia clave en el empaque

En la gestión del formato físico y el espacio de almacenamiento, las marcas tomaron decisiones opuestas:

Xbox Series X incluye lector de discos, mientras la PS5 Pro se vende sin esta unidad. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Xbox Series X: Incluye de fábrica un lector de discos Blu-ray 4K y ofrece un almacenamiento interno SSD de 1 TB (con variantes de 2 TB en ediciones especiales). La expansión de memoria se realiza mediante tarjetas propietarias plug-and-play.

Incluye de fábrica un lector de discos Blu-ray 4K y ofrece un almacenamiento interno SSD de 1 TB (con variantes de 2 TB en ediciones especiales). La expansión de memoria se realiza mediante tarjetas propietarias plug-and-play. PlayStation 5 Pro: Se comercializa por defecto como una consola completamente digital con un SSD interno de 2 TB. El lector, no lo incluye en la caja de fábrica, pero es compatible y se le puede comprar e instalar por separado. Mantiene la compatibilidad con memorias SSD NVMe M.2 estándar de mercado para ampliar la capacidad.

Catálogos y servicios: la jugada económica frente al apartado técnico

La decisión de compra no solo pasa por los píxeles, sino por la sostenibilidad del bolsillo a largo plazo.

Xbox Series X sigue siendo la alternativa más competitiva en términos de costo-beneficio gracias a Xbox Game Pass, servicio que da acceso directo a un catálogo amplio de juegos y, dependiendo del plan, acceso desde el lanzamiento a determinados títulos de Xbox.

Por su parte, Sony con PlayStation Plus está dividido en tres niveles: Essential, Extra y Deluxe en mercados como Colombia. El primero incluye juegos mensuales, multijugador en línea y descuentos; Extra suma un catálogo de cientos de juegos de PS4 y PS5, mientras Deluxe añade, entre otras funciones, un catálogo de clásicos y pruebas de juegos.

Mando y experiencia de juego: dos propuestas diferentes

El mando también marca una diferencia en la experiencia frente a la pantalla. La PlayStation 5 Pro utiliza el DualSense, que incorpora retroalimentación háptica y gatillos adaptativos capaces de modificar la vibración y la resistencia según lo que ocurre en el juego. Además, cuenta con batería interna recargable por USB-C, micrófono integrado, altavoz y panel táctil.

DualSense y Xbox Wireless Controller presentan diferencias en diseño, funciones y alimentación. Foto: Getty Images

La consola de Microsoft utiliza el Xbox Wireless Controller, que mantiene un diseño más tradicional e incluye superficies texturizadas en los gatillos y empuñaduras, una cruceta híbrida y un botón dedicado para capturar imágenes y videos. A diferencia del DualSense, funciona con pilas AA de fábrica, aunque también permite utilizar baterías recargables.

¿Qué debería tener en cuenta cada jugador?

La elección entre ambas consolas dependerá de las prioridades de cada jugador. La PS5 Pro concentra sus diferencias en el apartado gráfico, el reescalado mediante aprendizaje automático y las mejoras de trazado de rayos. Xbox Series X combina su hardware con lector de discos, retrocompatibilidad y acceso al ecosistema de Game Pass.

También entran en juego factores como el precio, el almacenamiento, los juegos disponibles y si el jugador ya cuenta con una biblioteca digital en alguna de las dos plataformas.