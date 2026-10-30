¿Cómo pudieron robar miles de millones de dólares de criptomonedas a Binance?

Binance, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, estima que un ciberataque comprometió activos digitales por un valor de 6.300 millones de dólares. Pero ¿cómo lograron los responsables ejecutar un robo de semejante magnitud y qué pone en evidencia este caso sobre la seguridad de las criptomonedas?

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De acuerdo con un análisis de la agencia AFP, Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones y afirma tener alrededor de 335 millones de usuarios en todo el mundo. Su relevancia se enmarca en un mercado que, según datos de Crypto.com, cuenta con aproximadamente 741 millones de criptomonedas a nivel global.

Sin embargo, la compañía también ha estado involucrada en diferentes controversias relacionadas con sus operaciones y el cumplimiento de las regulaciones financieras.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2024, cuando su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, fue condenado en Estados Unidos por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, aunque posteriormente recibió un indulto del presidente Donald Trump.

La compañía se refirió a las consecuencias que podría tener el incidente. Foto: Getty Images

A esto se suman las investigaciones en Francia por presuntas fallas en la supervisión de los fondos de sus clientes y las recientes dificultades para obtener la autorización exigida por la normativa europea sobre mercados de criptoactivos, situación que llevó a la plataforma a suspender parcialmente sus operaciones en la Unión Europea.

¿Cómo accedieron los hackers?

Aunque los “monederos de hardware” ofrecen una protección adicional al mantener las claves privadas fuera de internet, tampoco garantizan una seguridad absoluta. En el caso de Binance, las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que el ataque pudo estar relacionado con el portátil “comprometido” de uno de sus ingenieros. La plataforma también informó en X que se identificaron otros “puntos adicionales de brecha”.

Binance informó que logró congelar cerca de la mitad de los activos comprometidos durante el ciberataque. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Este tipo de incidentes deja en evidencia que la seguridad de los activos digitales no depende únicamente de los dispositivos utilizados para almacenar las claves privadas. También puede verse comprometida por fallas en los equipos de trabajo, programas informáticos o proveedores externos que forman parte de la infraestructura tecnológica de las plataformas.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los responsables, las firmas de análisis blockchain TRM Labs, Chainalysis y Elliptic señalan que el ataque podría estar relacionado con TraderTraitor, un colectivo de ciberdelincuentes vinculado a Corea del Norte y asociado al Grupo Lazarus.

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De comprobarse esta hipótesis, el monto sustraído sería cuatro veces mayor que los 1.500 millones de dólares robados a la plataforma Bybit en febrero de 2025, un caso que en ese momento fue considerado el mayor atraco de criptomonedas registrado.

Además, las investigaciones de Elliptic y Chainalysis identificaron que una parte de los fondos presuntamente extraídos de Binance habría terminado en el mismo conjunto de activos relacionado con un reciente ataque contra la plataforma Bitget, que atribuyó el incidente a Corea del Norte. Estos rastreos apuntan a posibles conexiones entre diferentes operaciones de robo de activos digitales.

Foto de referencia de un ciberataque en busca del dinero de sus víctimas. Foto: Getty Images

Binance informó que logró congelar cerca de la mitad de los activos comprometidos durante el ciberataque, una cifra que ronda los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, esta medida no significa que el dinero haya sido recuperado, pues los responsables todavía podrían recurrir a herramientas especializadas para dificultar el rastreo de las criptomonedas sustraídas, declaró a la AFP Stéphane Ifrah, analista de Coinhouse.

Por su parte, la plataforma aseguró que asumirá las pérdidas ocasionadas por el incidente y cubrirá los fondos afectados. No obstante, Ifrah advirtió que este tipo de ataques demuestra las limitaciones de los mecanismos de protección en el sector y recordó que, incluso con sistemas de seguridad avanzados, “está claro que el riesgo cero no existe”.