Binance se pronunció tras el posible ‘hackeo’ multimillonario: esto sucederá con los fondos de los usuarios

Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, volvió a pronunciarse sobre los reportes de un posible ataque informático que involucra a sus billeteras y que podría convertirse en uno de los incidentes más importantes de la historia del sector.

Posible ‘hackeo’ a Binance sacude al mundo de las criptomonedas: cifras irían de 2.500 a casi 5.900 millones de dólares

La compañía aseguró que responderá por las pérdidas y confirmó que mantiene suspendidos temporalmente los depósitos y retiros mientras adelanta verificaciones de seguridad.

En su más reciente comunicado, publicado en X, la plataforma afirmó que sus equipos trabajan para resolver el problema y garantizar la protección de los activos de sus clientes.

“Estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Binance cubrirá todas las pérdidas”, aseguró la compañía.

Binance suspendió todos los depósitos y retiros

La empresa explicó que la interrupción de estas operaciones responde a una medida preventiva mientras sus especialistas revisan lo ocurrido, bloquean fondos relacionados con el incidente y colaboran con las autoridades.

“Como medida de precaución, todos los depósitos y retiros están temporalmente suspendidos mientras nuestro equipo realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las fuerzas del orden”, señaló Binance.

La compañía también indicó que sus equipos trabajarán las 24 horas del día y que publicará un informe completo sobre lo sucedido cuando termine la investigación.

“Compartiremos un informe completo post-mortem una vez que la investigación esté finalizada”, agregó la plataforma. Este documento deberá explicar las circunstancias del incidente, las medidas adoptadas y los resultados de las revisiones de seguridad.

Binance pidió a sus clientes consultar únicamente sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones y evitar posibles estafas relacionadas con el caso.

Binance asegura que los fondos de los usuarios están protegidos

En medio de las versiones sobre el posible ataque, la compañía reiteró que los activos de sus clientes están seguros y destacó la colaboración de otras empresas del sector para bloquear las criptomonedas relacionadas con las transferencias investigadas.

“Este es un esfuerzo a nivel de toda la industria, y estamos agradecidos con los socios de todo el ecosistema que han actuado rápidamente para ayudar a congelar los activos afectados”, manifestó Binance.

El caso involucra transferencias millonarias y medidas de emergencia de dos grandes compañías. Foto: Getty Images

La plataforma también había actualizado el balance de los fondos bloqueados. Según informó en una publicación anterior, el total verificado de activos congelados alcanzaba los US$2.540 millones, una cantidad que podría aumentar mientras continúan las labores de rastreo.

El congelamiento significa que las criptomonedas quedan bloqueadas para impedir que puedan transferirse o utilizarse. Sin embargo, no equivale necesariamente a que hayan sido recuperadas o devueltas a sus propietarios.

¿De dónde surgieron las alertas sobre Binance?

Las primeras sospechas fueron planteadas por el investigador de blockchain conocido como Spreek, quien detectó movimientos inusuales desde una billetera de Ethereum vinculada a Binance. Según sus publicaciones en X, los activos fueron enviados a una dirección recién creada mediante una operación que habría recibido financiación de Tornado Cash.

Posteriormente, Arkham Intelligence identificó un grupo de billeteras bajo la etiqueta “binance-hacker-1029”, cuyo contenido alcanzaba aproximadamente los US$5.840 millones en activos digitales.

Esta cantidad corresponde al valor de las criptomonedas registradas en esas direcciones y no representa una cifra confirmada como robada. Binance todavía no ha establecido públicamente el monto definitivo de las posibles pérdidas ni ha presentado el informe final sobre lo ocurrido.