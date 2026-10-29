TuBoleta mostró en video cómo operan las estafas en la venta de boletas: “Se está haciendo pasar por nosotros”

La venta de entradas a través de perfiles que suplantan a empresas oficiales puede poner en riesgo el dinero de los compradores. TuBoleta pidió a los usuarios verificar las cuentas antes de efectuar cualquier pago.

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Una cuenta falsa estaría utilizando el nombre de TuBoleta

La empresa de boletería TuBoleta advirtió sobre un perfil de Facebook que estaría utilizando su identidad para engañar a personas interesadas en comprar entradas para eventos. Entre las ofertas detectadas se encuentran boletas para AlcolirykoZ, según la información que acompaña la alerta.

La advertencia busca evitar que los seguidores entreguen dinero a personas que se presentan como representantes de la compañía, pero que no pertenecen a sus canales oficiales.

A través de sus redes sociales, TuBoleta informó que identificó una cuenta que se hace pasar por la empresa y pidió a los usuarios reportarla. También aclaró que el perfil señalado no es auténtico.

¿Qué deben tener en cuenta los compradores?

Uno de los puntos centrales de la advertencia es el uso de canales de comunicación no autorizados para concretar la venta de entradas.

TuBoleta precisó que no comercializa boletas mediante chats no autorizados ni a través de WhatsApp. Por esa razón, recibir una oferta por esos medios que utilice el nombre de la empresa no significa que la transacción esté respaldada por ella.

Antes de pagar por una entrada, es importante comprobar que la cuenta que publica la oferta corresponda realmente a la empresa responsable de la venta. Un nombre conocido, una fotografía de perfil o publicaciones relacionadas con conciertos no son suficientes para confirmar su autenticidad.

¿Cómo reconocer los canales oficiales?

La compañía recordó que sus perfiles en redes sociales cuentan con verificación, una señal que puede ayudar a distinguir las cuentas auténticas de aquellas que intentan imitarlas.

Los compradores deben revisar la identidad del perfil antes de compartir información personal o realizar transferencias. También conviene desconfiar de ofertas que exijan pagos inmediatos o que pretendan cerrar la operación por conversaciones privadas sin que exista una confirmación en los canales oficiales.

Tuboleta alertó sobre una cuenta falsa de Facebook que ofrece entradas para conciertos y pidió reportarla. Foto: Secretaría de Seguridad - API

En caso de encontrar una cuenta que suplante a TuBoleta, la recomendación de la empresa es reportarla en la plataforma correspondiente para contribuir a evitar que otras personas caigan en el engaño.

La alerta cobra importancia para quienes buscan entradas para conciertos y otros espectáculos, pues una compra realizada a un vendedor falso puede terminar en la pérdida del dinero sin recibir una boleta válida para ingresar al evento.