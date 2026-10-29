Elon Musk reaccionó a una predicción de Larry Page sobre el futuro de la humanidad: “Podría tener razón”

Elon Musk se refirió a una conversación que tuvo lugar en 2015 y que fue recordada por Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI. El relato involucra a Larry Page, cofundador de Google, y una idea sobre la exploración espacial que el empresario considera posible antes de terminar el siglo.

Elon Musk anticipa lo que sucederá con los robots humanoides: aumentaría la preocupación en la industria tecnológica

“¡Nuestra civilización estaría ganando maravillosamente si estuviéramos explorando la galaxia con sondas de Von Neumann para 2100!”, escribió Musk en X el 29 de octubre de 2026. En el mismo mensaje añadió: “Larry Page podría tener razón. Ha predicho correctamente muchas cosas”.

El encuentro entre Larry Page y Mustafa Suleyman en SpaceX

La historia fue contada por Suleyman durante una entrevista con Walter Isaacson, grabada el 12 de octubre de 2026. El directivo recordó que, en 2015, participó en una reunión sobre ética y seguridad de la inteligencia artificial en las instalaciones de SpaceX, después de que Google adquiriera DeepMind.

Según explicó, el acuerdo de adquisición contemplaba un consejo de ética y seguridad con integrantes independientes. Entre las personas elegidas para ese grupo estuvo Elon Musk.

Elon Musk planteó un escenario para 2100 en el que la humanidad exploraría la galaxia. Foto: @elonmusk

Suleyman relató que, durante el almuerzo posterior a una de las sesiones, se sentó junto a Page. El empresario de Google cuestionó su postura frente a otras formas de inteligencia y le habló de sus planes para el futuro.

“Y me dijo: creo que lo que no entiendes, Mustafa, es que para finales de siglo estaré explorando las galaxias al frente de una sonda de von Neumann”, recordó Suleyman.

¿Cómo funcionarían las sondas de von Neumann?

El concepto al que se refirió Page corresponde a máquinas hipotéticas diseñadas para explorar el espacio sin depender constantemente de instrucciones o recursos enviados desde la Tierra.

Su característica más particular sería la capacidad de fabricar copias de sí mismas utilizando materiales y recursos encontrados en otros lugares. Así, cada sonda podría dar origen a nuevas unidades que continuarían el recorrido hacia otros sistemas estelares.

Microsoft's Mustafa Suleyman reveals Larry Page told him at SpaceX that by the end of the century he’d be exploring the galaxies at the head of a von Neumann probe



“Yeah, I remember in 2015 being in the canteen at SpaceX.”



“And we had our first meeting of the Ethics and Safety… pic.twitter.com/TU6gYeul6w — Fireside Alpha (@firesidealpha) October 29, 2026

Durante la entrevista, Suleyman también describió estos dispositivos como robots capaces de impulsarse por sí mismos y recoger energía mientras atraviesan las enormes distancias que separan unas estrellas de otras.

Por ahora, estas máquinas pertenecen al terreno de las hipótesis científicas. La humanidad no cuenta con sistemas capaces de reproducirse de manera autónoma en el espacio ni de emprender una exploración galáctica con ese método.

La reacción de Musk apunta a 2100

Con su publicación, Musk respaldó la posibilidad que Page habría planteado durante aquel encuentro. Su comentario también destacó que el cofundador de Google ha acertado en predicciones anteriores, aunque no precisó a cuáles se refería.

La referencia a 2100 plantea un escenario de exploración espacial a una escala muy distinta de las misiones actuales. Sin embargo, no representa una fecha respaldada por un desarrollo tecnológico que garantice la construcción y el funcionamiento de estas sondas.