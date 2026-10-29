Posible ‘hackeo’ a Binance sacude al mundo de las criptomonedas: cifras irían de 2.500 a casi 5.900 millones de dólares

El mercado de las criptomonedas enfrenta una jornada de incertidumbre por las transferencias millonarias detectadas en billeteras vinculadas a Binance, una de las principales plataformas de intercambio de activos digitales. Mientras especialistas siguen el rastro de los movimientos, Tether y Circle bloquearon fondos relacionados con el caso.

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Las cifras divulgadas durante la jornada corresponden a conceptos diferentes. Arkham Intelligence identificó un grupo de billeteras cuyo contenido alcanzaba aproximadamente los US$5.840 millones en activos digitales. Por su parte, Binance informó que el total verificado de fondos congelados asciende a US$2.540 millones. Ninguna de estas cantidades representa, por sí sola, el monto confirmado como robado.

Tether y Circle bloquearon miles de millones

La respuesta de dos emisores de monedas digitales vinculadas al dólar se convirtió en uno de los principales acontecimientos de la jornada. Tether y Circle anunciaron el bloqueo de activos relacionados con las transferencias sospechosas. Los reportes iniciales situaron el monto conjunto en más de US$2.300 millones, aunque las cifras cambiaron durante el día.

Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, señaló que la compañía actuó en coordinación con las autoridades.

“Circle está siguiendo de cerca los informes sobre un posible exploit que involucra a Binance. En coordinación con las fuerzas del orden, hemos congelado más de 800 millones de USDC asociados al incidente y continuaremos apoyando la investigación”, afirmó.

Por su parte, Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, sostuvo que proteger al sector y a sus socios era una prioridad.

“Tether congeló más de 1.567.000 millones de USDT relacionados con un posible hackeo del exchange Binance. Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad. Manténganse seguros, todos”, comentó Ardoino.

Spreek detectó transferencias sospechosas desde una billetera de Binance

Las primeras alertas surgieron del investigador de blockchain conocido como Spreek, quien encontró movimientos inusuales de activos digitales desde una billetera de Ethereum vinculada a Binance.

Según explicó en una publicación en X, los fondos fueron enviados a una dirección recién creada mediante una operación que habría recibido financiación de Tornado Cash, un servicio que permite realizar transferencias de criptomonedas con mayor privacidad.

Posteriormente, el investigador señaló que algunas de las billeteras relacionadas con esos movimientos comenzaron a vender Tether (USDT) a través de plataformas de intercambio descentralizadas. Estos servicios permiten comprar y vender criptomonedas directamente entre usuarios, sin depender de una empresa que centralice las operaciones.

El rastreo también llevó a Arkham Intelligence, una plataforma especializada en analizar transacciones de criptomonedas.

La firma identificó un grupo de billeteras bajo la etiqueta “binance-hacker-1029”, cuyo contenido alcanzaba aproximadamente los US$5.840 millones en activos digitales.

Esa cifra corresponde al valor de los activos registrados en esas direcciones y no representa una cantidad confirmada como robada. La etiqueta utilizada por Arkham tampoco demuestra por sí sola quién controla las billeteras.

Arkham identificó billeteras bajo la etiqueta “binance-hacker-1029” con US$5.840 millones. Foto: Arkham Intelligence

Binance actualizó la cifra de activos congelados

Binance se pronunció nuevamente sobre el caso para aclarar las diferencias entre las cantidades que circulaban públicamente.

La compañía informó que el total verificado de activos congelados asciende a US$2.540 millones, frente a los US$1.800 millones mencionados en algunos reportes.

En una publicación en X, la plataforma explicó que el monto podría aumentar mientras sus equipos trabajan con las autoridades, los emisores de criptomonedas, las firmas de inteligencia blockchain y otros socios de la industria para rastrear y bloquear activos adicionales.

Binance también aseguró que solo divulgará cifras confirmadas y que proporcionará nuevas actualizaciones cuando disponga de información verificada. El monto anunciado corresponde a activos congelados, es decir, fondos bloqueados para impedir que puedan transferirse o utilizarse; no significa que hayan sido recuperados o que esa sea la cantidad total sustraída.

Cofundador de Binance se pronunció sobre el posible ataque

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, también reaccionó a las transferencias sospechosas y aseguró que los activos de los clientes estaban protegidos.

“¡Los fondos de los usuarios están seguros!”, escribió en X. En la misma publicación, el empresario reconoció la posibilidad de un ataque informático: “Sí parece un hackeo en Binance”.

Zhao también agradeció las medidas adoptadas por los emisores de stablecoins. Según indicó, Tether había congelado cerca de US$971 millones y Circle aproximadamente US$823 millones.

El empresario aclaró que ya no está al frente de la operación de Binance, aunque mantiene su participación como accionista. “Ya no gestiono Binance (.com), pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”, agregó.