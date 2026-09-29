Binance invierte 100 millones de dólares en Circle para ampliar el mercado de USDC. ¿De qué se trata?

Con el propósito de impulsar USDC (un activo digital estable vinculado al dólar estadounidense) en toda su plataforma global, pero sobre todo en los mercados emergentes, Binance anunció una inversión de 100 millones de dólares en acciones ordinarias Clase A de Circle Internet Group Inc. (NYSE: CRCL), una empresa global de tecnología financiera y software reconocida a nivel mundial.

Circle, la compañía emisora de esta moneda estable, se encargará de proporcionar los servicios de infraestructura necesarios para respaldar la tenencia y el uso de USDC. La alianza, que tendrá una vigencia de cinco años, busca impulsar USDC en toda la plataforma global de Binance.

Richard Teng, co-CEO de Binance, aseguró que “Circle se ha consolidado como uno de los emisores más confiables del mundo, con USDC, Arc y la infraestructura que está transformando la forma en que el valor se mueve a través de las fronteras. Nuestra inversión de 100 millones de dólares y nuestro compromiso por cinco años reflejan una convicción de largo plazo”.

Asimismo, Teng destacó la alianza como un paso estratégico para seguir construyendo “una economía digital más inclusiva, transparente y regulada. El acceso a un dólar digital estable y confiable no debería ser un privilegio, sino estar al alcance de cualquier persona con un teléfono. Ese es el futuro que esta alianza está diseñada para ofrecer”, puntualizó.

Desde su lanzamiento en 2017, Binance se ha consolidado como el ecosistema “blockchain líder detrás del exchange de activos digitales más grande del mundo por volumen de trading y número de usuarios registrados”, destacaron desde la compañía. A la fecha, la compañía cuenta con más de 300 millones de personas registradas en más de 100 países.

Entre sus principales ventajas competitivas se destacan la seguridad, la transparencia, la velocidad de su motor de trading y los mecanismos de protección para los inversionistas. Además, su cartera de productos y servicios de activos digitales van desde el trading y las finanzas hasta la educación, la investigación, el impacto social, los pagos, los servicios institucionales y las funcionalidades Web3.

“Binance ha construido una de las plataformas más grandes y dinámicas del mundo para el uso de monedas digitales, creando la mayor superapp financiera de internet y convirtiéndose en una de las billeteras más utilizadas para stablecoins vinculadas al dólar”, afirmó Jeremy Allaire, cofundador, presidente y CEO de Circle, quien agregó que “juntos vemos enormes oportunidades para aprovechar USDC con el fin de ampliar el acceso al dólar, respaldar el ahorro y la inversión mediante productos innovadores de activos digitales y llegar a personas y empresas en mercados emergentes de todo el mundo”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Binance.