¿Es posible medir el éxito de una empresa más allá de sus resultados financieros? En un contexto en el que los desafíos ambientales y sociales exigen nuevas respuestas del sector productivo, las organizaciones están replanteando la manera en que entienden la rentabilidad, evalúan sus inversiones y miden el valor que generan para la sociedad.

Esta perspectiva está impulsando una evolución en los modelos tradicionales de sostenibilidad: pasar de gestionar y reducir los impactos negativos a incorporar prácticas regenerativas que contribuyan activamente al bienestar de las comunidades, la conservación de la biodiversidad y la generación de valor a largo plazo.

En este escenario, las finanzas regenerativas proponen ampliar la mirada sobre las decisiones empresariales, integrando la retribución ambiental y social a la evaluación del desempeño económico de las organizaciones. Esto implica desarrollar herramientas de medición y trazabilidad que permitan identificar, cuantificar y gestionar los impactos de la actividad empresarial, y reconocer su aporte a la competitividad y la sostenibilidad de los negocios.

Con el propósito de abrir esta conversación, Natura y Foros Semana realizan el encuentro Finanzas regenerativas: inversión para generar valor económico, social y ambiental, un espacio que reúne a representantes del sector empresarial, expertos en sostenibilidad y academia para analizar cómo llevar estos principios a la práctica y avanzar hacia modelos de negocio que generen impactos positivos.

La jornada abordará las experiencias de compañías que están incorporando prácticas regenerativas en sus operaciones, el papel de la biodiversidad como motor de transformación empresarial y las nuevas formas de conectar la gestión ambiental y social con la salud financiera de los negocios.

También se analizará cómo las herramientas de medición de impacto y las estrategias de finanzas sostenibles pueden contribuir a movilizar recursos, fortalecer la colaboración regional y generar valor compartido en los territorios.

Conozca la agenda

8:00 a. m. - Saludo de bienvenida. Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

8:05 a. m. – Palabras de apertura. Paola Vargas, jefe de Reputación y Comunicación Corporativa de Natura Colombia.

8:15 a. m. - Conversación: De la teoría a la práctica: empresas de impacto positivo. Armando Russi, gerente de Sostenibilidad, Medioambiente y Asuntos Corporativos del Grupo AJE; María Camila López, chief Sustainability Officer de Juan Valdez; y Margarita Casas, Sustainability and Climate Change Partner de PwC Colombia.

Modera: Alejandro Gutiérrez, gerente de Sustentabilidad de Natura del Mercado Andino.

9:00 a. m. - Conferencia: La biodiversidad como motor de transformación empresarial. Iván Lobo, profesor de las áreas de Gestión y Sostenibilidad en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

9:20 a. m. – La gran pregunta: Sostenibilidad que transforma: ¿cómo generar valor real y rentable en las empresas? Daniela Fajardo, jefe de Sustentabilidad de Natura Colombia; Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI; y Carla Mosquera, jefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Modera: Cristina Castro, editora general de SEMANA.

10:00 a. m. – Charla tipo talk: Colaboración regional. Alexandre da Rocha Leão, gerente de Finanzas Sostenibles de Natura Global.

10:30 a. m. – Preguntas y respuestas. Un espacio de diálogo con Alexandre da Rocha Leão, gerente de Finanzas Sostenibles de Natura Global, y Alejandro Gutiérrez, gerente de Sustentabilidad de Natura del Mercado Andino, para profundizar en los desafíos de implementación de las finanzas regenerativas y su aplicación en el mercado andino.

11:00 a. m. – Palabras de cierre.

El encuentro Finanzas regenerativas: inversión para generar valor económico, social y ambiental se realiza este miércoles 25 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., en el Edificio Semana, ubicado en la carrera 11 n.º 77A-49/65, en Bogotá.

Una oportunidad para conocer experiencias, intercambiar perspectivas y reflexionar sobre cómo las empresas pueden integrar el impacto económico, social y ambiental en sus decisiones de inversión y en sus estrategias de crecimiento.