El 2027 es un año de oportunidades y desafíos para Colombia. Por un lado, con la reactivación de la inversión, un ajuste fiscal inminente y otros retos estructurales, la economía es el punto de partida de la transformación.

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Por el otro, hay duras pruebas en el camino, como un fenómeno de El Niño con el potencial de ser el más fuerte en décadas, la reconstrucción regional tras el terremoto del 10 de agosto y una mirada regional e internacional atenta a las señales del país.

Esa es la conversación que pone sobre la mesa el Gran Foro Colombia 2027, organizado por SEMANA y DINERO. Por primera vez será de dos días y el foco será la transformación de un territorio de oportunidades y desafíos.

De la mano de grandes personalidades, el hilo conductor de las conversaciones que el país necesita incluirá desde la economía hasta la geopolítica, pasando por el orden público y la reconstrucción nacional.

¿Cuáles son esas oportunidades por las que Colombia debería jugársela? Para iniciar, se requieren decisiones que definan su crecimiento; afinar las oportunidades en sectores como vivienda, infraestructura y minero-energético; construir confianza inversionista como camino hacia la prosperidad; ver la financiación como vehículo del crecimiento, y pasar del plan al despegue fiscal y tributario.

En el Gran Foro Colombia 2027 habrá espacio para hablar de economía, geopolítica, trabajo, reconstrucción, entre otros temas. Foto: Diseño de Jeferson Barreto / SEMANA

El sector privado y los líderes empresariales son clave en este camino, ante desafíos como las nuevas formas de trabajo y la adaptación de los profesionales y de Colombia a esa realidad; la sostenibilidad es otra necesidad, en pro del crecimiento social, económico, ambiental e institucional, al igual que la innovación como apuesta por el bienestar colectivo; y no menos importante es hablar del futuro de las ciudades y su movilidad.

Por supuesto, la reconstrucción de Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero es crucial en el panorama. Cómo se han levantado las regiones y su gente pasado el terremoto es un tema que no se puede perder de vista.

Del lado de los desafíos, el riesgo de un apagón, el ahorro de energía y gas, y la afectación al agro son centro de la conversación, con un fenómeno de El Niño en su pico más alto. Y es clave enlazar esta realidad con la necesidad de la transición energética.

No menos relevante es avanzar en la recuperación de los territorios tomados por grupos armados, los cuales, según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), están presentes en más de 500 municipios del país.

A la par, los retos que enfrenta la Fuerza Pública para ejercer control sobre las regiones y darles tranquilidad a las poblaciones son una prioridad. Más en el 2027, cuando se deben garantizar las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y otros cargos de elección popular.

Otro tema clave en la agenda nacional es la superación de los retos que enfrenta el sector salud, en un contexto en el que la informalidad laboral afecta los aportes al sistema, el envejecimiento poblacional plantea retos en las coberturas y no hay una confianza sólida entre los actores.

Y el eje geopolítico también tiene peso en el panorama, atravesado por ventanas de oportunidad con países como Venezuela y Estados Unidos, cuya importancia estratégica redunda en el bienestar de la Nación.

No se pierda el Gran Foro Colombia 2027, el espacio donde se dan las conversaciones estratégicas, en el cual líderes, expertos, empresarios, académicos y más discuten para dónde va el país.