Emmanuel Soto tenía catorce años cuando llegó desde Caldas a Cosmo Schools. Su mamá buscaba para él otra forma de aprender, y la encontró allí, en una iniciativa pedagógica basada en proyectos, donde los mentores acompañan de cerca cada paso y lo emocional y lo social pesan tanto como lo académico.

Mucho más que calidad. Así funciona el innovador modelo educativo de Comfama en Antioquia

Hoy, con 18 años, cursa tercer semestre de comunicación audiovisual en la Universidad de Antioquia y habla de ese paso por Cosmo con la lucidez de quien todavía lo está procesando.

Cosmo Schools abrió en Bello en 2020, con 19 estudiantes, y cuando Emmanuel llegó apenas estrenaba los grados octavo y noveno, así que creció al mismo ritmo que la red. En ella encontró espacio para el arte, que siempre le gustó, y en 2024, tras cursar sus tres últimos grados de secundaria, se graduó con uno de los primeros grupos de bachillerato.

De aquellos primeros días, Emmanuel recuerda que nadie se conocía y que fueron los momentos de conexión -encuentros en círculo al comenzar y terminar la jornada para reconocerse, conversar y respirar- los que poco a poco les permitieron construir vínculos.

Melissa Álvarez, directora de la institución y una de las personas que soñaron el proyecto desde 2017, lo define así: “Es una red de colegios que nace con el deseo de transformar la manera como los estudiantes se conectan con el aprendizaje”.

Para lograrlo, Cosmo Schools se organiza en cinco escuelas, una por etapa: Imagina recibe a los niños de 3 a 6 años; Explora acompaña hasta segundo grado; Crea, de tercero a quinto; Construye, de sexto a octavo, e Inspira, de noveno a undécimo.

Este modelo forma parte de un propósito más amplio: acompañar a los estudiantes desde la primera infancia hasta la media, conectando oportunidades con la educación terciaria y la formación continua, en cualquier momento de la vida, explica Laura Flórez, responsable de Educación (e) en Comfama.

Pero el propósito va más allá del acceso: también busca transformar la relación de los estudiantes con el aprendizaje, despertando propósitos y proyectos de vida, y avanzar en la movilidad social ascendente.

Propósitos desde las aulas

Emmanuel experimentó esa forma de aprender en su último año, cuando desarrolló con sus compañeros un proyecto sobre habitantes de calle que le enseñó a presentar, defender y corregir sus trabajos, una metodología que todavía usa.

Asimismo, descubrió una manera distinta de relacionarse con sus profesores, a quienes veía como personas que aprendían junto a él. Uno de ellos, su mentor de arte, impulsó un festival de cortometrajes que lo animó a participar después en un certamen de cine hecho con celular en Medellín, en el cual obtuvo el tercer lugar, según recuerda.

Durante su paso por el colegio cursó una técnica en diseño gráfico en el Cesde -institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano de Comfama-, que le permitió graduarse con doble titulación.

Al final, cuando habla de esa experiencia, lo hace con gratitud y emoción. Y al recordarlo, menciona el deseo de que Cosmo Schools siga abriendo posibilidades a otros jóvenes, tal y como alguna vez lo hizo con él.