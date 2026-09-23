Así se vivieron las experiencias para repensar y transformar la educación de la Cumbre de Líderes por la Educación

La transformación educativa que Colombia necesita se construye en conversaciones, preguntas y experiencias que permiten mirar los desafíos de siempre desde nuevas perspectivas.

Por eso, como antesala a la agenda académica de la 13.ª Cumbre de Líderes por la Educación 2026, organizada por SEMANA, que se lleva a cabo estos 23 y 24 de septiembre en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, los asistentes participaron en seis espacios diseñados para poner en el centro algunas de las preguntas que hoy están transformando la manera de enseñar, aprender y liderar.

Así fueron las experiencias:

Las habilidades que se necesitan hoy para liderar la educación

Iniciando la jornada, el taller “Power skills: liderando la transformación educativa” se enfocó en capacidades como la comunicación, la empatía y el liderazgo.

Fue un espacio para fortalecer habilidades que resultan fundamentales para construir instituciones más colaborativas, humanas e innovadoras. Este escenario, auspiciado por Ceinfes, fue liderado por Andrea Fernanda Buitrago, bióloga, magíster en Ciencias Biomédicas y especialista en Docencia Universitaria.

Este espacio, auspiciado por Ceinfes, fue liderado por Andrea Fernanda Buitrago, bióloga, magíster en Ciencias Biomédicas y especialista en Docencia Universitaria. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Inteligencia artificial: ¿hacer más significa aprender más?

La inteligencia artificial (IA) ya cambió la manera de producir y acceder al conocimiento; pero hacer más no necesariamente significa aprender más. En “IA y el costo de aprender menos”, los líderes educativos exploraron esta paradoja y conocieron el índice Faro de Tec Alianza, que analiza fundamento, autonomía, razonamiento y orquestación para identificar cómo la IA puede ampliar —o reemplazar prematuramente— procesos de aprendizaje.

El taller fue liderado por Lina María Echeverri Cañas, vicerrectora académica de Tec Alianza, institución respaldada por la Universidad de los Andes y Colsubsidio.

El taller fue liderado por Lina María Echeverri Cañas, vicerrectora académica de Tec Alianza. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Qué hace que un estudiante permanezca?

La permanencia se construye mucho antes de que aparezca el riesgo de abandono. En este laboratorio colaborativo, los participantes recorrieron cinco momentos de la trayectoria educativa (vinculación, bienvenida, activación, seguimiento y recuperación) para compartir buenas prácticas, identificar oportunidades y construir estrategias que puedan fortalecer el acompañamiento a los estudiantes.

El taller fue impartido por Alejandra Pérez, quien lidera el área de Comunidades y Aprendizaje Digital en Cesde, y Natalia Niño, directiva del sector educativo con experiencia en el diseño y escalamiento de modelos de aprendizaje, programas de formación y estrategias de desarrollo de talento.

Los participantes recorrieron cinco momentos de la trayectoria educativa (vinculación, bienvenida, activación, seguimiento y recuperación) para compartir buenas prácticas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Estamos creando barreras sin darnos cuenta?

La neurodiversidad también invita a revisar los entornos y las prácticas educativas. El taller “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos” propuso identificar barreras, cuestionar perspectivas y explorar alternativas para construir comunidades educativas más participativas e inclusivas.

Este espacio, auspiciado por Comfama, fue liderado por Mónica Lizeth Henao Saldarriaga, psicóloga y magíster en Discapacidad y Desarrollo Humano, y por Federico Arenas García, psicólogo, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria.

El taller “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos” propuso explorar alternativas para construir comunidades educativas más inclusivas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Lo que la educación rural puede enseñarnos

La experiencia de la Alianza ERA llevó a los participantes a conocer aprendizajes construidos desde las escuelas rurales de Antioquia. En “Aprendizajes sobre la educación rural”, vivenciaron estrategias, reflexionaron sobre aquello que las hace pertinentes y descubrieron prácticas que pueden inspirar transformaciones en otros contextos.

El espacio fue impartido por Lisa Bartelsman, politóloga y magíster en Sostenibilidad, quien lidera la Alianza ERA desde Comfama, y Dina Vásquez Borja, profesional en Psicología y analista del programa Alianza ERA.

La experiencia de la Alianza ERA llevó a los participantes a conocer aprendizajes construidos desde las escuelas rurales de Antioquia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Qué debe cambiar para que la educación realmente transforme?

Cerrando la jornada de la mañana, la 13.ª Cumbre de Líderes por la Educación 2026, organizada por SEMANA, también tuvo un encuentro exclusivo con Rafael Bisquerra, uno de los grandes referentes internacionales en educación emocional.

En “Tómate un café con Rafael Bisquerra”, los líderes de la educación tuvieron la oportunidad de conversar directamente con el experto sobre el bienestar, las emociones y las transformaciones que necesita la educación.