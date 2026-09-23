CAF abre la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación y plantea el reto de transformar los espacios de aprendizaje

La transformación educativa no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías o ampliar la infraestructura; también requiere acompañamiento, capacidades y una articulación que permita responder a las necesidades particulares de cada territorio.

Ese fue uno de los ejes de la intervención de Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá, y representante de CAF, durante la apertura de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación este 23 de septiembre en Bogotá.

Peñailillo planteó que el reto no está solo en lograr que más estudiantes ingresen al sistema educativo, sino en conseguir que aquello que aprenden se traduzca en capacidades para su vida: “Una generación es capaz de protagonizar el cambio; no solo necesita saber más, necesita saber qué hacer con esa posibilidad”, dijo.

En ese sentido, señaló que las condiciones sociales y territoriales siguen teniendo un peso importante en las trayectorias educativas. “La situación socioeconómica, el territorio y las condiciones de la escuela siguen influyendo en cuánto aprende el estudiante, si termina su educación media y si continúa hacia la educación superior”, sostuvo.

Para CAF, el reto va más allá de mejorar indicadores: “El desafío, por lo tanto, no consiste solo en elevar los promedios, sino en asegurar que el origen no determine que se desarrollen esas capacidades”.

El representante de la CAF explicó que la estrategia de la entidad parte de las prioridades de cada país y de las características de sus territorios. El acompañamiento incluye financiamiento, asistencia técnica, conocimiento, fortalecimiento de capacidades y alianzas.

También insistió en que ninguna intervención aislada garantiza mejores aprendizajes: “Una nueva escuela, una capacitación o una plataforma pueden ser necesarias, pero ninguna por sí sola garantiza que un estudiante aprenda más”, expresó.

Ese planteamiento atraviesa su lectura sobre la tecnología. Para Peñailillo, la conectividad y los dispositivos son necesarios, pero deben estar vinculados a objetivos pedagógicos, contenidos y formación docente.

“No sustituye al maestro ni marca el rumbo. Amplía la capacidad del sistema para responder a cada estudiante”, afirmó.

Como ejemplo, se refirió al proceso desarrollado en El Salvador, donde la tecnología fue incorporada dentro de una estrategia que articuló currículo, materiales, acompañamiento docente, evaluación y gestión alrededor de un mismo objetivo: mejorar los aprendizajes en matemáticas y lectura.

Según explicó, la experiencia muestra que “la tecnología puede acelerar el cambio cuando forma parte de una estrategia coherente y se mantiene al servicio del aprendizaje”.

Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de la CAF. Foto: Alejandro Acosta

Peñailillo también llevó esta discusión al caso colombiano. Mencionó el programa de transformación de ambientes y espacios educativos que CAF desarrolla junto con el Ministerio de Educación Nacional, así como el trabajo que se adelanta en el Pacífico colombiano y las acciones previstas en Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La idea, dijo, es que la infraestructura sea parte de una transformación más amplia. “Un edificio es indispensable, pero la transformación ocurre cuando ese espacio se conecta con las capacidades, prácticas pertinentes y oportunidades reales de aprendizaje”, afirmó.

La intervención cerró con una reflexión sobre el papel que debe cumplir la educación frente a las desigualdades de origen. “CAF quiere ser un aliado de esa tarea, aportando financiamiento, conocimiento y capacidad de acumulación, pero reconociendo que la transformación sucede en las almas, en las comunidades, en los territorios”, señaló.

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La conversación continuará el 24 de septiembre con una nueva participación de CAF. Marcela Bautista Macia, especialista en Educación de CAF, estará en el panel “Después del terremoto: ¿cómo reconstruimos la educación que Colombia necesita?”, junto con representantes de las secretarías de Educación del Chocó, Cali y Pereira.

El panel abordará las respuestas que requiere el sistema educativo cuando una crisis altera las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, así como las estrategias para mantenerlos vinculados al aprendizaje y proteger sus oportunidades.