¿Cómo se cuenta la crisis climática? Periodistas y editores lo analizarán en el V Foro de Periodismo Científico de la Universidad Simón Bolívar

La cobertura de la crisis climática exige a los medios mucho más que divulgar información científica. Requiere comprender la evidencia, verificar las fuentes, aportar contexto y traducir investigaciones complejas a un lenguaje claro para las audiencias.

La bióloga Brigitte Baptiste propone siete decisiones para una Colombia sostenible

El desafío no es menor: el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) señala que las empresas en países de ingresos bajos y medios pierden al menos 300.000 millones de dólares al año debido a infraestructura poco confiable de transporte, electricidad y agua. El informe también advierte sobre el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos sobre las infraestructuras críticas.

En este contexto, el periodismo tiene la tarea de explicar qué está ocurriendo, qué dice la evidencia y cómo sus efectos se manifiestan en los territorios y en la vida de las personas. Esa será la discusión

central del panel “¿Estamos informando bien?”, que se realizará el 24 de septiembre, de 4:30 a 5:45 p. m., durante el V Foro de Periodismo Científico de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla.

La conversación será moderada por Andrea Jaramillo, periodista y presentadora de Noticias RCN, y reunirá a Antonio Paz Cardona, editor senior de Mongabay; Cristina Castro, editora general de SEMANA; Sergio Silva Numa, editor de Ciencia, Salud y Ambiente de El Espectador; Fidel Franco Forero, director del programa Planeta Caracol, y Olga Cecilia Guerrero, directora y fundadora de Red Prensa Verde.

Varias zonas de Colombia ya sufren por la sequía. Foto: Getty Images

Desde sus diferentes experiencias profesionales, los panelistas abordarán las decisiones que están detrás de una historia sobre cambio climático: cómo se seleccionan y verifican las fuentes, cómo se interpretan los datos, qué contexto necesita una investigación y cómo se explica información científica compleja sin perder rigor.

La discusión también pondrá el foco en el lenguaje. Hablar de crisis climática implica comunicar asuntos científicos complejos a públicos diversos y encontrar un equilibrio entre precisión y claridad. Para los medios, esto supone explicar sin simplificar en exceso y aportar contexto para que las audiencias puedan comprender el alcance de la información.

¿Cómo se construye una buena historia sobre cambio climático? ¿Qué fuentes deben consultar los periodistas? ¿Cómo se verifica una investigación científica? ¿Qué contexto necesita una audiencia para comprender un dato? Estas preguntas estarán en el centro de una conversación que permitirá examinar el trabajo periodístico detrás de la cobertura de uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Conéctese este 24 de septiembre a través de las plataformas de SEMANA y descubra qué decisiones editoriales están detrás de una cobertura rigurosa sobre cambio climático: desde la selección de fuentes hasta la forma de explicar la evidencia científica.

Para quienes quieran asistir presencialmente, el encuentro se realizará el 24 de septiembre, de 2:00 a 6:00 p. m., en la Casa de la Cultura de Unisimón, La Perla, en Barranquilla. El evento es abierto al público y requiere inscripción previa en este enlace.

La inscripción previa también permitirá a los asistentes recibir un certificado de participación del Centro de Educación Continuada (CEC) de la Universidad Simón Bolívar.