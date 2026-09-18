La salud en Colombia enfrenta decisiones de fondo: 10 claves para el debate de Foros Semana

En julio de 2026, Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo, y David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, publicaron Sistema de salud en Colombia: una salida de crisis en varias etapas.

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El documento plantea una agenda gradual para corregir problemas de financiación, incentivos y gobernanza, sin desmontar la arquitectura del sistema. Sus propuestas abordan asuntos que hoy hacen parte de la discusión sobre el futuro de la salud en Colombia.

Atención a la tercera edad. Foto: Getty Images

1. El problema financiero tiene varias dimensiones

El documento identifica cuatro dimensiones del desafío financiero: el déficit estructural anual, las deudas acumuladas entre los actores, el deterioro patrimonial de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y el aumento esperado del gasto asociado con el envejecimiento poblacional y las nuevas tecnologías.

Fedesarrollo estima un déficit estructural anual cercano a 19,7 billones de pesos y plantea que la crisis financiera requiere una respuesta que vaya más allá de resolver problemas puntuales de liquidez.

2. La UPC es una pieza central del sistema

La UPC (Unidad de Pago por Capitación) es el valor que financia la cobertura de cada afiliado y constituye, según el documento, uno de los principales instrumentos para garantizar el equilibrio del sistema.

Fedesarrollo propone una mesa técnica permanente de la UPC para revisar su suficiencia, metodología, actualización y mecanismos de ajuste. La hoja de ruta plantea crearla durante los primeros 100 días y avanzar en un ajuste progresivo durante el primer año.

3. Las deudas requieren un mecanismo de compensación

El documento propone crear un clearing house sanitario, un mecanismo de compensación multilateral que permita consolidar las obligaciones reconocidas entre los diferentes actores, realizar compensaciones y facilitar su pago.

La propuesta contempla definir durante los primeros 100 días el marco normativo, los criterios para reconocer las deudas, la arquitectura institucional y las fuentes de capitalización.

Servicios especializados de salud. Foto: Getty Images

4. Las EPS serían evaluadas con cuatro dimensiones

Fedesarrollo plantea un triage multidimensional de EPS que combine indicadores financieros, capacidad institucional, calidad de la atención y cobertura territorial efectiva.

El mecanismo permitiría establecer medidas diferenciadas según la situación de cada entidad. El documento plantea que los criterios sean públicos antes de aplicar sus consecuencias y que el proceso se articule con la corrección de la UPC y el saneamiento de las deudas.

5. El problema de los medicamentos no es uno solo

El informe distingue entre problemas asociados con la oferta, importación o distribución de medicamentos y una segunda situación relacionada con la falta de liquidez en la cadena de pagos.

Para este segundo problema, los autores plantean bonos farmacéuticos destinados a atender obligaciones vencidas entre EPS, operadores farmacéuticos y distribuidores, con el propósito de restablecer la cadena de pagos.

6. El sistema necesita cambiar sus incentivos

La propuesta no se limita a resolver las cuentas del sistema. Fedesarrollo señala que existen mayores incentivos para el control defensivo de costos que para la prevención, la continuidad de la atención y la calidad clínica.

Por eso plantea indicadores públicos y comparables de calidad, desempeño clínico, tiempos de espera y resultados en salud para EPS y prestadores.

7. El territorio requiere un modelo diferenciado

El documento plantea avanzar hacia un modelo dual territorial, debido a las diferencias entre las zonas urbanas y las regiones rurales y periféricas en densidad poblacional, conectividad y disponibilidad de prestadores.

Para las zonas de mayor ruralidad propone Centros de Salud Familiar Rural, apoyados por telemedicina y otros mecanismos de articulación. La propuesta contempla inicialmente 11 departamentos priorizados.

El sector salud enfrenta retos como la escasez de talento humano. Foto: Getty Images

8. El envejecimiento aumentará la presión sobre el sistema

El documento advierte que las necesidades de financiación seguirán aumentando por factores como el envejecimiento poblacional, la transición epidemiológica y la incorporación de nuevas tecnologías.

Frente a esta presión, Fedesarrollo plantea revisar las fuentes de financiación y estudiar mecanismos para diversificarlas y sostener el sistema en el largo plazo.

9. Las nuevas tecnologías también entran en la ecuación

Las nuevas tecnologías y las terapias de alto costo representan una presión adicional sobre el gasto. Por eso, el documento plantea incorporarlas a los mecanismos de actualización de la UPC y fortalecer la evaluación de tecnologías en salud.

La propuesta incluye criterios de costo-efectividad y priorización del gasto, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

10. La propuesta tiene una hoja de ruta por etapas

Fedesarrollo organiza su propuesta en primeros 100 días, primer año y mediano y largo plazo.

En la primera etapa plantea, entre otras medidas, la mesa técnica de la UPC, el marco del clearing house, los criterios del triage de EPS, la interoperabilidad básica entre Supersalud (Superintendencia Nacional de Salud), ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y Minsalud (Ministerio de Salud y Protección Social), indicadores públicos de calidad y un plan de medicamentos.

Durante el primer año comenzarían el ajuste progresivo de la UPC, el saneamiento parcial de deudas, el triage de EPS y los bonos farmacéuticos. También arrancaría el diseño del modelo territorial diferenciado, cuya consolidación se plantea para el mediano plazo.

Acompáñenos en el Foro Salud 2026: ¿qué necesita Colombia para recuperar su sistema?

Una discusión que llega al Foro Salud 2026

Las propuestas de Fedesarrollo hacen parte de una discusión más amplia sobre financiación, sostenibilidad, acceso, medicamentos, innovación, enfermedades crónicas, envejecimiento y brechas territoriales.

Estos y otros asuntos estarán en el Foro Salud 2026 de Foros Semana, el 15 de octubre de 2026, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en el Edificio SEMANA, Bogotá.

Entrada gratuita con inscripción previa en este link