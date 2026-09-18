¿Cuánto contamina una campaña digital? L’Oréal mide su huella de carbono y busca reducirla con IA

Mientras el mundo discute cómo descarbonizar el transporte y la manufactura, L’Oréal Groupe, el cuarto anunciante más grande del mundo, con el 79,2 por ciento de su inversión en el ecosistema digital, pone sobre la mesa el debate en torno a la huella de carbono de la publicidad en internet.

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Según Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de la compañía, aún falta estandarizar el control sobre las emisiones de la pauta digital. “Se mide el transporte aéreo o marítimo, pero son pocos los que miran qué ocurre en servidores, redes y centros de datos cuando una campaña se transmite millones de veces”, señaló.

Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de L'Oréal. Foto: L'Oréal / API

Para entender este impacto ambiental, L’Oréal se alió con IMPACT+, una plataforma que lo mide en cada anuncio, y creó una estrategia que se enfoca en dos frentes: medición rigurosa de cada campaña y optimización creativa mediante inteligencia artificial (IA). “Con IA sabemos exactamente qué estímulos necesitamos y a quién dirigirlos, lo que reduce el desperdicio de pauta y evita producir assets innecesarios”, explicó Alzate.

Este esfuerzo se alinea con el programa ‘L’Oréal por el Futuro’, validado por Science Based Targets. Los resultados oficiales al cierre del último periodo incluyen el 100 % de energía renovable en sitios operados y tiendas con contrato directo y una reducción del 58 % en emisiones absolutas de gases de efecto invernadero, frente a 2019; y el logro de un 95 % de materiales biobasados provenientes de fuentes sostenibles y trazables en fórmulas y empaques. Asimismo, la compañía recibió la calificación Triple ‘A’ del CDP por décimo año consecutivo.

“Siempre hemos sido pioneros en encontrar soluciones a nuestro impacto ambiental. Hoy hablamos de huella de campañas digitales, pero pronto hablaremos del impacto de la IA. Ya estamos trabajando en eso”, concluyó Alzate.

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Para profundizar en este desafío, L’Oréal y Foros Semana llevarán a cabo el próximo 30 de septiembre el evento ‘Belleza con Innovación Sostenible’, en el Country Club Bogotá a las 8:30 a. m. Participarán Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina; Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer; Paula Bárcenas, general manager de TikTok for Business para la región Andina; Ricardo González, líder de Industria para Consumo Masivo y Telecomunicaciones de Google; y Pilar Sanabria, presidenta de Inngenia Fundación, para conversar sobre cómo la sostenibilidad abarca también el ecosistema digital.