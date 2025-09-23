Suscribirse
YouTube video player

La belleza como motor de inclusión y transformación social

La multinacional L’oréal Group desarrolla iniciativas globales y locales que buscan empoderar a las mujeres, generar oportunidades laborales e impulsar la innovación social en la industria de la belleza.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025

Generar impacto en ámbitos de diversidad, equidad e inclusión solo es posible si se integra de manera auténtica en todas sus acciones, más allá de declaraciones, con programas y proyectos de impacto real. Así lo afirma el director general de L’oréal Centroamérica y Región Andina, Alberto Mario Rincón.

Uno de los pilares del compromiso de esta multinacional francesa ha sido el empoderamiento femenino, en una industria históricamente vinculada a las mujeres. A través de la Fundación L’Oréal y de distintas marcas del grupo, la empresa ha impulsado iniciativas que generan oportunidades de desarrollo. Entre ellas se destaca el apoyo a más de 4.400 investigadoras en todo el mundo mediante el programa Mujeres en la Ciencia, así como Belleza por un Futuro, que ha brindado formación en técnicas de belleza profesional a miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, facilitándoles autonomía económica.

La seguridad y la dignidad también ocupan un lugar central en la estrategia de la compañía. Con la campaña Stand Up, liderada por L’Oréal Paris, más de 30.000 personas en Centroamérica y la Región Andina han sido entrenadas para actuar frente al acoso callejero, un fenómeno que afecta al 80 por ciento de las mujeres en el mundo.

“La belleza no es solo lo que se ve, sino lo que se construye, transforma e inspira”, afirma Rincón.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Videos relacionados

María José Granados, CEO de la firma de abogados SimplyLegal.
icon video play
Verónica Crisafulli, CEO y fundadora de MO Credit Management Platform
icon video play
El 50% de los colaboradores de W&L que ingresaron como practicantes, hoy son parte del equipo.
icon video play
En Visión CEO, Borromei explica que Oracle Academy, Oracle University y Oracle Next Education son los tres grandes proyectos educativos que desarrolla en Colombia este gigante estadounidense.
icon video play
Juan Manuel Montoya, director Fe y Alegría
icon video play
Mariana Rodríguez, gerente general de Heli Salud
icon video play
Juan Esteban Jaramillo, CEO de Esic Business & Marketing School Medellín
icon video play
FGA ha facilitado el desembolso de más de 43 billones de pesos en créditos, contribuyendo a la inclusión financiera de personas y microempresarios en los 32 departamentos del país
icon video play
Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.
icon video play
Marcela Velásquez Pacheco, directora Región Andina Tetra Pak
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.