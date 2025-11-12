Arrancó la decisiva fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-ll. Este miércoles, 12 de noviembre, se jugaron dos partidos con cuatro equipos que no pelean por entrar a los cuadrangulares finales. Mañana, jueves 13 de noviembre, tendrán desarrollo los demás clubes.

Estos fueron los resultados de los dos partidos que se jugaron este miércoles por la fecha 20:

Equidad 4 - 0 Pereira

Boyacá Chicó 1 - 2 Millonarios

Tabla de posiciones en Liga BetPlay con el arranque de la fecha 20

Así las cosas, Millonarios cierra parcialmente en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 26 puntos. Esto podría cambiar según como se den los demás resultados de la jornada este jueves.

Por su parte, Boyacá Chicó quedó en el puesto 19, es decir, penúltimo. Apenas sumó 16 puntos y su objetivo en 2026 es claro: obtener más unidades para no complicarse en cuanto al descenso.

Millonarios acabó el 2026 con triunfo sobre Chicó en Tunja. | Foto: Colprensa – Macgiver Barón

Fecha 20: dos cupos para cuatro equipos

A partir de las 7:00 p.m. de este jueves, 13 de noviembre, se jugarán en simultáneo ocho partidos por la fecha 20 de la Liga BetPlay. A los cuadrangulares solo le quedan dos cupos, mismos que se pelean cuatro equipos.

Junior (sexto, 32 puntos) es el último que está confirmado en cuadrangulares. América de Cali (séptimo, 29 puntos) Alianza F.C (octavo, 29 puntos), Santa Fe (noveno, 28 puntos) y Águilas Doradas (décimo, 27 puntos) siguen en la pelea.

Pero no solo luchan por clasificar. Hay equipos que ya están adentro, pero quieren tener la ventaja deportiva en cuadrangulares. Eso se detalla con el trancón de puntos que hay por el liderato.

Medellín, Nacional y Bucaramanga ocupan, en ese orden, los primeros tres puestos en la tabla de posiciones. Suman 37 puntos y los separa la diferencia de gol.

Tolima (4) y Fortaleza (5) siguen a los líderes pero tienen 35 unidades. Por último, entre los confirmados, el ya mencionado Junior (6) con 32.

Cabe recordar que quien termine líder será la cabeza del grupo A, y quien acabe segundo será cabeza del grupo B. Esos dos obtendrán la ventaja deportiva, mejor conocida como punto invisible.

Santa Fe, el vigente campeón, aún no tiene asegurada su clasificación a cuadrangulares. Si le gana a Alianza, entrará. | Foto: Colprensa – Macgiver Barón

Programación de partidos en lo que resta de la fecha 20

Jueves, 13 de noviembre, 7:00 p.m.