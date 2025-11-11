Empieza a tomar otro rumbo el negocio entre Atlético Nacional y Santos de Brasil por el futuro de Alfredo Morelos. Luego de varias semanas de especulaciones, e incluso con el propio jugador manifestando que quiere seguir en el verde paisa, parece que no todo es tan sencillo.

Alfredo Morelos, de 29 años, pinta como futbolista fundamental en el esquema de Diego Arias en Atlético Nacional. Además, en su estancia, ya fue campeón de todo en Colombia y entró en la historia de la institución.

Ultimátum de Nacional a Santos y cambio de rumbo por Morelos

Fue en la tarde de este martes, 11 de noviembre, que el periodista especializado en el mercado de fichajes, Felipe Sierra, reveló en su cuenta de X que Atlético Nacional le dio un ultimátum a Santos de Brasil, equipo dueño del pase de Morelos: el verde no ejercería la opción de compra, y solo buscaría otro préstamo o la compra de un pequeño porcentaje del pase.

“Atlético Nacional no ejecutará la opción de compra por Alfredo Morelos (29) ante Santos: 5M$. El ‘verdolaga’ ya comunicó que quiere renegociar un préstamo y el ‘peixe’ rechazó esa opción. Sin embargo, abrieron la posibilidad de comprar un porcentaje menor por menos dinero”, dijo Felipe Sierra al respecto.

Y sentenció: “Las pretensiones del nuevo acuerdo dependerán de la situación del conjunto brasileño, pues está comprometido con el descenso”.

Cabe recordar que el contrato de Alfredo Morelos con Santos va hasta diciembre de 2026, es decir, aún le queda poco más de un año de vínculo con el equipo brasileño. Sin embargo, el préstamo de Morelos en Nacional va hasta diciembre de este 2025.

En caso de que Nacional y Santos no lleguen a un acuerdo para la transferencia definitiva, porcentual u otro préstamo de Morelos, el atacante colombiano debería presentarse a entrenamientos del elenco peixe.

Alfredo Morelos quiere seguir en Nacional

A principios de noviembre, Morelos habló en zona mixta del estadio Atanasio Girardot con la prensa. Fue claro ante los rumores de su futuro y afirmó que quiere seguir al servicio de Atlético Nacional.

“Estamos en conversación. Toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo, con mi empresario, que se me hace muy difícil hablar con él porque él está por allá en España, pero nada, tenemos tiempo todavía”, dijo en aquella oportunidad.

Alfredo Morelos (abajo, tercero), uno de los titulares habituales en Atlético Nacional. | Foto: Getty Images