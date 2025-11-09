Alfredo Morelos le muestra a Nacional su verdadera inspiración: Emotivo momento cuando le preguntaron por su hermana

Combativo, luchador, fuego siempre en la cancha, podrían ser algunas características para describir a Alfredo Morelos, el delantero titular de Atlético Nacional, que cuando no puede marcar, trata de ser el socio de todos en el frente de ataque. Por la fecha 19 de la Liga Betplay, volvió al once titular y fue testigo del 2-1 ante Águilas Doradas para sumar tres puntos más.

La felicidad no es para menos, no solamente por la victoria como tal, sino también por el día del hincha ‘Verdolaga’, donde se había convertido en una mala racha y no llegaban las victorias hace ocho años. De la mano de un hombre de la casa, el técnico Diego Arias, Atlético Nacional regresó al triunfo en una tarde - noche clave para la historia del club verde.

Pese a la victoria, Atlético Nacional sufrió más de la cuenta con Águilas Doradas, que estuvo cerca del empate y perdió un penalti que había sido decisivo en el marcador final. Jorge Obregón fue al cobro, pero metió muy abajo el empeine y la pelota se fue por encima del arco.

Alfredo Morelos durante el partido contra Águilas Doradas. | Foto: Colprensa

En la segunda parte, Nacional pudo mejorar su imagen defensiva y marcó el segundo muy rápido a través de Edwin Cardona. El volante antioqueño fue al cobro tras un penalti sobre Alfredo Morelos y definió el 2-1 para los tres puntos y así llegar a 37 unidades y soñar con la ventaja deportiva.

Morelos habló en zona mixta y dejó unas sentidas palabras

Apenas finalizó el juego, en el que el argentino Juan Bauzá abrió el marcador tras pase de Matheus Uribe, Alfredo Morelos fue a la zona mixta y ahí dejó unas sentidas palabras sobre su hermana, que cuando el jugador tenía 14 0 15 años, falleció en el municipio de Cereté, Córdoba.

¡WUILKER FARÍÑEZ LE GANÓ EL MANO A MANO A ALFREDO MORELOS Y EVITA EL TERCER GOL DE NACIONAL! #LALIGAxWIN 🟢⚽🟡 pic.twitter.com/LTBeeUJPW0 — Win Sports (@WinSportsTV) November 9, 2025

En sus palabras, Morelos dijo que su hermana es una motivación para su carrera deportiva y que todo lo hace en memoria de ella, ya que sabía donde lo quería ver en un futuro. Dijo que cuánto desearía tenerla viva para disfrutar junto a su compañía cada momento y cada título en su trayectoria. Actualmente, el ‘Búfalo’ registra el mejor G+A en el 2025 (goles y asistencias) con 32 en la influencia de ataque. Le sigue Dayro Moreno con 30.

Morelos recordó a su hermana y estuvo al borde del llanto

“Mi hermana fue una motivación muy grande. Cuando tenía 15 o 14 años ella fallece y yo sabía lo que quería para mi vida, mi madre también. Ella fue la motivación para ser alguien en la vida, yo se lo dije a mi madre, ella valora mucho la importancia de estar en mi vida. Yo todo se lo dedico a ella porque me da la motivación para hacer las cosas de la mejor manera”, dijo Alfredo Morelos en la zona mixta.

🟢⚪️🐃Una gran historia de Alfredo Morelos, entre lágrimas contó un poco sobre su hermana que es su mayor inspiración cada que juega.



🎙️Cubrimiento para @NacionalsPasion pic.twitter.com/bYTRXtyfF9 — Juan José (@JuanJos750) November 9, 2025