Alfredo Morelos da veredicto sobre su futuro en Nacional: habló en vivo y lo dejó claro

Alfredo Morelos ya habló y dejó todo claro respecto a su futuro. Luego de la paliza que su equipo, Atlético Nacional, le dio al América de Cali por 4-2, en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, el atacante del verde habló en zona mixta del estadio Atanasio Girardot y aclaró su continuidad en el equipo antioqueño.

Morelos dijo que están hablando con Nacional y fue bastante directo: está feliz vistiendo los colores del dos veces campeón de Copa Libertadores y apunta a seguir en dicha institución. Las próximas semanas serán claves.

Alfredo Morelos expresó públicamente su intención de seguir en Atlético Nacional. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

“Las ganas están de quedarme acá”: Alfredo Morelos sobre su futuro en Nacional

“Estamos en conversación. Toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo, con mi empresario, que se me hace muy difícil hablar con él porque él está por allá en España, pero nada, tenemos tiempo todavía”, arrancó afirmando Morelos.

“Las ganas están, como siempre he dicho, el querer quedarme acá; mi familia está feliz, yo soy feliz, y uno donde es feliz tiene que estar. Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, que estoy marcando, que estoy ayudando a mi equipo y, bueno, eso es lo más lindo”, añadió.

Finalmente, sentenció: “Estamos hablando. El presi me pregunta que si ya hablé con mi empresario, pero bueno, estamos ahí y cuando todo se dé, lo van a saber de la mejor manera”.

Alfredo Morelos firmó con Atlético Nacional en julio de 2024, en préstamo, y a finales de ese año alargó su cesión en el verde. El delantero de 29 años pertenece al Santos de Brasil y allí tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Así las cosas, la estadía de Morelos en Nacional, por préstamo, iría hasta diciembre de 2025 y ahí tendría que volver a presentarse al Santos. Se especula, desde hace varias semanas, y tal como el propio Morelos menciona, que el desenlace de la novela es que continúe en el equipo de Medellín de cara al 2026.

Sin embargo, para ello, Nacional tendría que desembolsar una importante cantidad de dinero. Según Transfermarkt, el valor actual de Morelos en el mercado es de 2 millones de euros. Ya sea por el 100% de la ficha, o por un porcentaje, el rey de copas debería pagar por él, pues pertenece a Santos hasta finales de 2026.

Con Morelos a bordo, y otro par de caras, Nacional apunta a tener una nómina competitiva en 2026. | Foto: David Jaramillo / Colprensa.