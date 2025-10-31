Polémica por audios VAR del penal a favor de Nacional vs. Llaneros: dejan en evidencia al árbitro

Nueva polémica en Liga BetPlay a causa de las decisiones arbitrales, algo común en el último tiempo. Este viernes, 31 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó los audios VAR del controvertido penal que le pitaron a Atlético Nacional, en juego ante Llaneros, el pasado jueves 29 de octubre (fecha 18).

La prensa y los aficionados estallan, pues en la publicación de los audios se evidencia un desacuerdo inminente entre el árbitro central del juego, Luis Matorel, y el VAR, Carlos Ortega.

Sobre los 35′ de partido, el jugador de Atlético Nacional, Dairon Asprilla, entró al área de Llaneros y un defensor del equipo de la media Colombia, Eyder Restrepo, parece tumbarlo cometiendo penal. Luis Matorel pitó la pena máxima, pero el VAR no la consideraba para tanto, así que llamó al central a una revisión.

Audios VAR del Llaneros vs. Nacional: “En cabina determinamos que no hay infracción”

Cuando Matorel se acercó, Ortega le mostró varios ángulos, acciones y pistas que indicaban que no había falta de Eyder Restrepo sobre Dairon Asprilla. No obstante, el central acabó confirmando su decisión, dejando en evidencia la discrepancia en opiniones por parte de los jueces involucrados.

“Observo una patada. No toca la pelota, no mira la pelota (...) yo sí encuentro una patada”, sentenció Matorel para después confirmar el penal. En contraste, Ortega se lo dejó claro: “Nosotros acá en cabina determinamos que no hay infracción”.

Al final, Nacional no desaprovechó ese penal a favor y lo cambió por gol gracias a Jorman Campuzano. Fue la apertura del marcador (1-0) en un partido que el verde de Antioquia acabó ganando cómodamente por 3-0.

Nacional acabó ganando por 3-0 a Llaneros y es líder de la Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - David Murillo

“El VAR, en su chequeo protocolar, y utilizando correctamente las consideraciones de las reglas del juego, además de los ángulos, planos y velocidades disponibles, encuentra acertadamente durante el proceso y paso a paso, un contacto natural de disputa; exagerado por el atacante, que no tipifica una infracción para tiro penal. Ante la evidencia, decide correctamente invitar al árbitro a una revisión”, aclara la FCF en el mismo video de los audios VAR.

Desde antes que publicaran la determinación de los árbitros en cuanto a la medida, la polémica ya estaba instalada entre la prensa y los aficionados. Muchos opinaron sobre la acción, cuestionando en gran medida al central Matorel.