Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos de Nacional y Tolima: histórico clasificó

Además de la confirmada participación de un campeón en cuadrangulares, sigue el fenómeno atípico: cuatro equipos empatan el liderato.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 3:28 a. m.
Tolima y Nacional ganaron, por lo que aseguraron su presencia en cuadrangulares.
Tolima y Nacional ganaron, por lo que aseguraron su presencia en cuadrangulares. | Foto: Izq: Colprensa - Cristian Bayona / Der: Getty Images.

Este jueves, 30 de octubre de 2025, se jugaron dos partidos correspondientes a la fecha 18 de la Liga BetPlay, y estos fueron los resultados que dejaron:

  • Unión Magdalena 0 - 2 Deportes Tolima
  • Llaneros 0 - 3 Atlético Nacional

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Tolima aseguró la clasificación

Así las cosas, con los tres puntos ante Unión Magdalena, Deportes Tolima llegó a 32 unidades y se hace inalcanzable para el noveno (Santa Fe - 25) en los dos partidos que quedan. Los pijaos ya están clasificados a cuadrangulares.

Tolima se confirma en cuadrangulares.
Tolima se confirma en cuadrangulares. | Foto: Jorge Cuéllar - Colprensa

Sin embargo, como se evidencia en la tabla, hay un suceso bastante particular: Atlético Nacional es líder por diferencia de gol, pues tiene 34 puntos al igual que Bucaramanga (2), Medellín (3) y Fortaleza (4).

Hay un trancón de puntos que deja más que atractivo el cierre de la Liga BetPlay. Quedan la fecha 19 y 20 por jugar, mismas que serán decisivas para conocer los dos o tres cupos que faltan por clasificar, además de los cabezas de serie en cuadrangulares.

Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Tolima y prácticamente Junior, son los seis clasificados hasta ahora a cuadrangulares. Águilas Doradas (séptimo - 27) y Alianza F.C. (octavo - 26) cierran los ocho parciales y no se quieren dejar sacar por los perseguidores: Santa Fe (noveno - 25), Llaneros (décimo - 25), América (onceavo - 23), Once Caldas (doceavo - 23) y Millonarios (treceavo - 22).

Eso sí, el panorama es bastante complicado para equipos como Once Caldas y Millonarios. La matemática les da, pero las opciones se limitan porque depende de los resultados de quienes están más arriba.

Contexto: Ventilan reacción del camerino de Millonarios al fracaso en Liga: dura situación interna

A la fecha 18 solo le falta un partido por disputar: Boyacá Chicó vs. América de Cali. De hecho, Dimayor anunció cambio de fechas de cara a las jornadas venideras, algo que generó todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados.

Los cuadrangulares van tomando forma, y aunque ya hayan varios clasificados, existen bastantes ítems por definir. Incluso, equipos que estarían fuera de la pelea, buscarían formas de sumar en reclasificación.

Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay por diferencia de gol.
Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay por diferencia de gol. | Foto: Leonardo Castro - Colprensa.

Resultados en lo que va de la fecha 18

27 de otubre de 2025

  • Deportivo Pasto 4 - 0 Deportivo Pereira

28 de octubre de 2025

  • Águilas Doradas 1 - 0 Envigado
  • Deportivo Cali 0 - 1 Alianza F.C.

29 de octubre de 2025

  • Equidad 0 - 1 Fortaleza
  • Junior 1 - 2 Santa Fe
  • Medellín 3 - 0 Bucaramanga
  • Millonarios 0 - 0 Once Caldas

30 de otubre de 2025

  • Unión Magdalena 0 - 2 Deportes Tolima
  • Llaneros 0 - 3 Atlético Nacional

Aplazado:

  • Boyacá Chicó vs. América de Cali

