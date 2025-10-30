Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos de Nacional y Tolima: histórico clasificó

Además de la confirmada participación de un campeón en cuadrangulares, sigue el fenómeno atípico: cuatro equipos empatan el liderato.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

31 de octubre de 2025, 3:28 a. m.