Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive
Tras varios partidos de la fecha 18, hay un panorama inusual en Ligas BetPlay: tres líderes asoman en la parte alta.
Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se juegan cuatro partidos correspondientes a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-ll. Tres de ellos tuvieron repercusión en la tabla de posiciones y dejaron un inusual panorama en el liderato.
En concreto, se dieron los siguientes marcadores:
- Equidad 0 - 1 Fortaleza
- Medellín 3 - 0 Bucaramanga
- Junior 1 - 2 Santa Fe
Tabla de posiciones Liga BetPlay: hay tres líderes y Santa Fe revivió
El triunfo de Medellín sobre Bucaramanga deja así las cosas: los leopardos, el poderoso y Fortaleza tienen 34 puntos y se separan por diferencia de gol. Santa Fe, por su parte, ganó agónicamente ante Junior y queda a un punto del octavo.
