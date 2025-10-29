Suscribirse

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

Tras varios partidos de la fecha 18, hay un panorama inusual en Ligas BetPlay: tres líderes asoman en la parte alta.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 1:18 a. m.
Santa Fe le ganó a Junior, Medellín hizo lo propio ante Bucaramanga y se movió la tabla de posiciones.
Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se juegan cuatro partidos correspondientes a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-ll. Tres de ellos tuvieron repercusión en la tabla de posiciones y dejaron un inusual panorama en el liderato.

En concreto, se dieron los siguientes marcadores:

  • Equidad 0 - 1 Fortaleza
  • Medellín 3 - 0 Bucaramanga
  • Junior 1 - 2 Santa Fe

Tabla de posiciones Liga BetPlay: hay tres líderes y Santa Fe revivió

El triunfo de Medellín sobre Bucaramanga deja así las cosas: los leopardos, el poderoso y Fortaleza tienen 34 puntos y se separan por diferencia de gol. Santa Fe, por su parte, ganó agónicamente ante Junior y queda a un punto del octavo.

En desarrollo...

