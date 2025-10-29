Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

Tras varios partidos de la fecha 18, hay un panorama inusual en Ligas BetPlay: tres líderes asoman en la parte alta.

30 de octubre de 2025, 1:18 a. m.