La fecha número 18 del fútbol profesional colombiano (FPC) viene consigo con eliminaciones y clasificaciones a los 8, por lo que los hinchas de la liga nacional están muy emocionados por lo que pasa en cada partido.

Después del encuentro entre Deportivo Cali y Alianza Valledupar, que cerró la jornada de este martes, 28 de octubre, así quedó la tabla de posiciones.

Estos fueron los encuentros de este martes:

Águilas Doradas vs. Envigado FC

El encuentro entre los dos equipos antioqueños abrió la cartelera de este día en el Estadio Alberto Grisales, de Rionegro. Este partido podía simbolizar un cambio en los 8 clasificados, puesto que el conjunto dorado marchaba en la octava casilla y, de perder o empatar, había al menos cuatro equipos que lo podían superar en puntos.

En un principio, parecía que la Cantera de Héroes podría sacar el empate, pero después de una revisión del VAR, el juez central Álvaro Meléndez decidió pitar penal a favor de Águilas Doradas. El número 99 del equipo, Jorge Obregón, fue el encargado de cambiar el tiro desde los 11 pasos por gol y colocar al conjunto de Rionegro en la casilla número 7 de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar

Este encuentro definía mucho del futuro del conjunto azucarero, que debía ganar sus tres partidos restantes y esperar otros resultados si quería formar parte de la fiesta de los 8. Mientras tanto, el conjunto vallenato podía darse el lujo de empatar y, de igual forma, poder llegar a 30 puntos, pero no podía dejar pasar la oportunidad de dormir, al menos este martes, dentro de los 8.

Por lo que se puso rápidamente al frente del marcador con un tanto de Edwin Torres sobre el minuto 25. Pese a que el Cali despertó, no pudo convertir el gol del empate y terminó eliminado con dos fechas de antelación de las finales del fútbol profesional colombiano.

Mientras tanto, los de Valledupar lograron entrar a los 8 momentáneamente, a falta de dos partidos puede llegar a sumar 32 puntos y clasificarse a las finales del FPC.

Los encuentros del día de mañana, miércoles 29 de octubre, correspondientes a la fecha 18: