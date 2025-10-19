Chat reveló la razón de la polémica celebración de Cristian Barrios ante el Deportivo Cali: “guarde el video”

El clásico vallecaucano número 310 tuvo un ingrediente inesperado que encendió las redes sociales, más allá del resultado entre Deportivo Cali y América de Cali, con la celebración de Cristian Barrios tras anotar el primer gol del partido que se convirtió en el centro del debate.

La acción de Barrios generó críticas en donde incluso hubo una respuesta directa por parte de Duván Vergara, quien terminó aclarando lo que muchos consideraron una provocación.

Un festejo que encendió los ánimos

El encuentro, disputado en Palmaseca en la noche del sábado, inició con el Cali proponiendo y controlando el balón, sin embargo, América golpeó primero al minuto 62, donde Cristian Barrios envió el balón al fondo de la red y corrió a celebrar con un gesto que muchos interpretaron como una copia del estilo característico de Duván Vergara, exjugador escarlata.

¡EN EL VALLE, EL 'DIABLO' SE HIZO SENTIR Y SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO DE LA FECHA 16 DE #LALIGAxWIN! 👹🔥🏆🤩



⚽ Con goles de Cristian Barrios y de Josen Escobar, América ganó ante Cali y sigue en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. 🔝 pic.twitter.com/YOgqUUF3LJ — Win Sports (@WinSportsTV) October 19, 2025

La reacción en las tribunas fue inmediata pues algunos aficionados locales en el estadio mostraron su molestia arrojando objetos e insultando al delantero.

Pero incluso hinchas del mismo América cuestionaron que Barrios utilizara una celebración que consideran exclusiva de Vergara, figura muy recordada por la afición.

La conversación que lo explica todo

Horas después del partido, Duván Vergara publicó un video en sus redes sociales donde revela un chat privado con Barrios. En el clip se observa al jugador del América diciendo: “Mañana le celebramos así”, haciendo referencia al gesto icónico de Vergara. De esta manera, quedó claro que no fue un acto de provocación improvisado, sino una promesa entre amigos que Barrios cumplió al marcar.

🗣️ “MAÑANA LE CELEBRAMOS ASÍ 😭😭”, le dijo Cristian Barrios a Duván Vergara y le cumplió 🫣@AmericadeCali es la razón 👹🇦🇹 pic.twitter.com/eUvVkRCs6j — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 19, 2025

“Guarde guarde el video que esa va mañana”, se lee en el chat.

Este detalle compartido por Vergara cambió las diferentes opiniones que estaban circulando en las redes, pues muchos aficionados entendieron que Barrios se lo había prometido a Duván y no se trataba de una burla, como algunos habían interpretado inicialmente.

América se impuso en el marcador y cambia la tabla

Tras el primer gol, América ganó confianza y encontró más espacios. El Deportivo Cali intentó reaccionar, pero no logró concretar. Ya en la segunda parte, Josen Escobar amplió la diferencia con un potente remate que sentenció el 2-0 definitivo.