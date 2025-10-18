Deportes
Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras empate de Nacional, remontada de Junior y el clásico Cali vs. América
Un equipo ya certificó su paso a las finales del FPC. Otros siguen penando por entrar al Grupo de los Ocho.
A lo largo de la tarde noche del sábado, 18 de octubre, se llevaron a cabo cuatro juegos de la Liga BetPlay 2025-II, en el marco de la fecha 16.
Fueron todos partidos que tuvieron involucrados a clubes que están peleando por la clasificación a las finales en el Torneo Finalización.
Atlético Nacional entró en acción, así como también lo hizo Junior de Barranquilla y hubo enfrentamiento en el clásico caleño entre Deportivo Cali y América.
Empates impensados, victorias sorpresa y un clásico de alto nivel movieron la tabla de posiciones.
Nacional cedió con Pasto
Para los verdes no fue sencillo su visita al Deportivo Pasto.
De no haber sido porque Jorman Campuzano marcó un gol de penal en el último suspiro del juego, la derrota se hubiera consumado para el entrenador, Diego Arias.
En principio, Dairon Asprilla adelantó a los verdolagas, pero luego vinieron las anotaciones de Jeferson Rivas y David Camacho, que pusieron 2-1 el juego a favor de los locales en el Departamental Libertad.
Ya cuando se creía que la victoria sería para uno de los coleros del torneo, fue que apareció la pena máxima que hizo que el juego acabase 2-2.
Desde el minuto 27, Nacional jugó con uno menos, luego de la expulsión que vivió Marlos Moreno.
El cuadro de Medellín llegó con dicho triunfo a 28 puntos, que lo dejan muy cerca de confirmar su entrada a las finales de la liga colombiana.
Águilas sobrevuela los ocho
Un gol al minuto 78, obra de Jorge Rivaldo, le dio la posibilidad a los antioqueños de acercarse a los puestos de privilegio.
Dicho tanto le dio la posibilidad a los dorados de llegar a la casilla 9. Acechando a Independiente Santa Fe está Águilas, quien cuenta con los mismos 21 puntos, pero no entra a los ocho por tener una peor diferencia de gol.
Para los bogotanos se vuelve una obligación ganar sus próximos partidos ante Independiente Medellín y Millonarios, pues de no hacerlo podría ser rebasado por Águilas.
Junior le remonta a Pereira
Con 10 hombres desde el minuto 45 por la expulsión de Daniel Rivera, a Junior se le complicó sacar adelante el resultado ante Deportivo Pereira.
Darwin Quintero (51′) de penal dio la victoria parcial a los matecañas, pero luego vino la igualdad por la misma vía de Bryan Castrillón (57′).
Después siguieron las acciones y se puso nuevamente arriba el Pereira, a través de un tanto que fue obra de Jose Moya (77′).
Cuando se creía que ya todo acabaría así, Steven ‘Tití’ Rodríguez se hizo presente para anotar en los minutos 90+6′ y +8′ los goles que le dieron el triunfo 3-2 a los locales en el Metropolitano.
Con 31 unidades, el tiburón podría sentir tranquilidad total al convertirse en el primer clasificado a la siguiente ronda de Liga.