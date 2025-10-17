Suscribirse

Revolcón en la tabla de Liga BetPlay: liderato compartido, Santa Fe no pudo y Unión Magdalena respira

Medellín sigue dando cátedra, Santa Fe no levanta con Chicó y Unión Magdalena sumó un triunfo vital.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 3:54 a. m.
Santa Fe, Medellín y Unión Magdalena: los protagonistas en el arranque de la fecha 16 de Liga BetPlay 2025-ll.
Santa Fe, Medellín y Unión Magdalena: los protagonistas en el arranque de la fecha 16 de Liga BetPlay 2025-ll.

Este viernes, 17 de octubre, se dio inicio a la fecha 16 de la Liga BetPlay con tres partidos: Medellín vs. Fortaleza, Unión Magdalena vs. Envigado y Boyacá Chicó vs. Santa Fe. Los resultados de esos tres juegos movieron la tabla de posiciones.

En primer lugar, Medellín es colíder parcial tras vencer por 3-1 a Fortaleza. El poderoso alcanzó a Bucaramanga con 30 puntos y ambos comparten la zona alta de la tabla. Eso sí, si el leopardo gana su partido en esta fecha, volverá a ser cabeza única.

Simultáneo al Medellín vs. Fortaleza, jugaron Unión Magdalena y Envigado en Santa Marta. Al final, el ciclón sonríe y gana por 3-1, lo que lo hace respirar un poco, en cuanto al descenso, y lo coloca en la casilla 14 de Liga BetPlay.

Unión Magdalena venció en casa al ya descendido Envigado.
Unión Magdalena venció en casa al ya descendido Envigado.

Por último, Independiente Santa Fe. El vigente campeón del FPC visitó a Chicó en Tunja, pero no pasó del 0-0. Los cardenales siguen octavos, con 21 unidades, pero con riesgo de perder esa zona si sus perseguidores ganan.

Santa Fe y Medellín tienen un partido pendiente, por la fecha 14 del campeonato, a jugarse en el estadio Atanasio Girardot. Cuando se pongan al día se sabrá con exactitud cómo queda el acumulado.

Se divisa un apretado cierre de semestre debido a la paridad que hay entre los primeros puestos de la tabla con los que buscan entrar a los ocho. Esta fecha 16 será crucial en las aspiraciones de los equipos por la estrella de Navidad.

Medellín sigue ganando y comparte el liderato con Bucaramanga.
Medellín sigue ganando y comparte el liderato con Bucaramanga.

Programación completa de la fecha 16 - Liga BetPlay 2025-ll

Viernes, 17 de octubre de 2025

  • Unión Magdalena 3 - 1 Envigado: estadio Sierra Nevada
  • Deportivo Independiente Medellín 3 - 1 Fortaleza: estadio Atanasio Girardot
  • Boyacá Chicó 0 - 0 Independiente Santa Fe: estadio La Independencia

Sábado, 18 de octubre de 2025

  • 2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional: estadio Departamental Libertad
  • 4:10 p.m. Águilas Doradas vs. Alianza FC: estadio Alberto Grisales
  • 6:20 p.m. Junior vs Deportivo Pereira: estadio Metropolitano Roberto Meléndez
  • 8:30 p.m. Deportivo Cali vs. América de Cali: estadio Deportivo Cali

Domingo, 19 de octubre de 2025

  • 4:10 p.m. Llaneros vs. Once Caldas: estadio Bello Horizonte

Lunes, 20 de otubre de 2025

  • 6:00 p.m. Equidad vs. Tolima: estadio Metropolitano de Techo

Martes, 21 de octubre de 2025

  • 6:00 p.m. Millonarios vs. Bucaramanga: estadio El Campín

