Revolcón en la tabla de Liga BetPlay: liderato compartido, Santa Fe no pudo y Unión Magdalena respira

Este viernes, 17 de octubre, se dio inicio a la fecha 16 de la Liga BetPlay con tres partidos: Medellín vs. Fortaleza, Unión Magdalena vs. Envigado y Boyacá Chicó vs. Santa Fe. Los resultados de esos tres juegos movieron la tabla de posiciones.

En primer lugar, Medellín es colíder parcial tras vencer por 3-1 a Fortaleza. El poderoso alcanzó a Bucaramanga con 30 puntos y ambos comparten la zona alta de la tabla. Eso sí, si el leopardo gana su partido en esta fecha, volverá a ser cabeza única.

Simultáneo al Medellín vs. Fortaleza, jugaron Unión Magdalena y Envigado en Santa Marta. Al final, el ciclón sonríe y gana por 3-1, lo que lo hace respirar un poco, en cuanto al descenso, y lo coloca en la casilla 14 de Liga BetPlay.

Unión Magdalena venció en casa al ya descendido Envigado. | Foto: Colprensa - Montiner Alvis

Por último, Independiente Santa Fe. El vigente campeón del FPC visitó a Chicó en Tunja, pero no pasó del 0-0. Los cardenales siguen octavos, con 21 unidades, pero con riesgo de perder esa zona si sus perseguidores ganan.

Santa Fe y Medellín tienen un partido pendiente, por la fecha 14 del campeonato, a jugarse en el estadio Atanasio Girardot. Cuando se pongan al día se sabrá con exactitud cómo queda el acumulado.

Se divisa un apretado cierre de semestre debido a la paridad que hay entre los primeros puestos de la tabla con los que buscan entrar a los ocho. Esta fecha 16 será crucial en las aspiraciones de los equipos por la estrella de Navidad.

Medellín sigue ganando y comparte el liderato con Bucaramanga. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Programación completa de la fecha 16 - Liga BetPlay 2025-ll

Viernes, 17 de octubre de 2025

Unión Magdalena 3 - 1 Envigado: estadio Sierra Nevada

Deportivo Independiente Medellín 3 - 1 Fortaleza: estadio Atanasio Girardot

Boyacá Chicó 0 - 0 Independiente Santa Fe: estadio La Independencia

Sábado, 18 de octubre de 2025

2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional: estadio Departamental Libertad

4:10 p.m. Águilas Doradas vs. Alianza FC: estadio Alberto Grisales

6:20 p.m. Junior vs Deportivo Pereira: estadio Metropolitano Roberto Meléndez

8:30 p.m. Deportivo Cali vs. América de Cali: estadio Deportivo Cali

Domingo, 19 de octubre de 2025

4:10 p.m. Llaneros vs. Once Caldas: estadio Bello Horizonte

Lunes, 20 de otubre de 2025

6:00 p.m. Equidad vs. Tolima: estadio Metropolitano de Techo

Martes, 21 de octubre de 2025