Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

Pereira generó este miércoles, 15 de octubre, tormenta en Millonarios: el matecaña venció al embajador por 3-2 con goles de Yesus Cabrera, Gustavo Torres y Carlos Darwin Quintero. Por el lado azul descontaron Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Millonarios tenía una oportunidad de oro en la tabla de posiciones. Si ganaban, quedaban con los mismos puntos del octavo (Santa Fe - 20) y se metía en la pelea. Tomando en cuenta el semestre adverso que ha vivido el cuadro capitalino, podía empezar una remontada.

Así las cosas, después del partido entre Pereira y Millonarios, los ocho quedan de la siguiente forma: Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Medellín, Nacional, Tolima, Llaneros y Santa Fe. Cali, Alianza, Once Caldas, Pereira, Águilas, América y Millonarios aún tienen posibilidades de entrar, a pesar de quedar parcialmente fuera del grupo de clasificados.

Solo hay dos equipos que tienen un partido presente entre sí. Medellín y Santa Fe deben ponerse al día, y como ambos están en los ocho parciales, el resultado que dejen se volverá rápidamente viral en la tabla de posiciones.

Bucaramanga, gran líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Jaime Moreno - Colprensa

Datos generales del partido Pereira vs. Millonarios

Marcador final : Pereira 3 - 2 Millonarios

: Pereira 3 - 2 Millonarios Fecha : 15 de octubre de 2025 (jornada 15 Liga BetPlay)

: 15 de octubre de 2025 (jornada 15 Liga BetPlay) Estadio : Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

: Hernán Ramírez Villegas (Pereira) Árbitro : Luis Matorel

: Luis Matorel Alineaciones:

Pereira: Salvador Ichazo; Jordy Monroy, Juan Quintero Fletcher, Santiago Andrés Aguilar, Edwin Velasco; Víctor Mejía, Kelvin Osorio, Jhon Edinson Largacha, Carlos Darwin Quintero, Yesus Cabrera; Gustavo Torres. DT: Rafael Dudamel.

Millonarios: Diego Novoa; Helibelton Palacios, Álex Moreno, Jorge Enrique Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Dewar Victoria, Beckham Castro, Álex Castro, Nicolás Arévalo; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Aunque fue Millonarios el que pegó primero, con gol de Leonardo Castro (10′) no pudo mantener su ventaja. El Pereira de Dudamel supo hacerle frente, obtuvo tres puntos de oro ante su público y aunque lejano, sigue en pelea.

En medio de la tormenta millonaria aparece una buena noticia: luego de varios meses por una dura lesión, su ídolo y capitán, David Mackalister Silva, volvió a tener minutos en el terreno de juego. Es un retorno importante para el equipo.

Millonarios no pudo contra Pereira por la fecha 15 de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Jhon Ceballos.

El próximo partido de Deportivo Pereira será el sábado, 18 de octubre, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-ll. Por su parte, Millonarios ejercerá de local contra Bucaramanga, el martes 21 del mismo mes, en juego válido por la misma jornada 16.