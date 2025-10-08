Suscribirse

Deportes

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Millonarios, Nacional y América

A medida que avanza la Liga BetPlay 2025-ll, la reclasificación toma forma. Analizamos cada caso de los equipos colombianos para Libertadores y Sudamericana 2026.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 3:29 a. m.
Panorama de Millonarios, Nacional y América en reclasificación.
Panorama de Millonarios, Nacional y América en reclasificación. | Foto: Colprensa; izq: Lina Gasca / centro: David Jaramillo / der: Raúl Palacios (El País)

Tras la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll, y aunque aún falta un juego por disputarse, ya empieza a ser tendencia: ¿Cómo van los equipos de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026? Más que nada, Millonarios, Nacional y América ven la posibilidad con buenos ojos.

Para repasar la tabla, hay que tener en cuenta que Colombia obtiene cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026 y cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2026. Las casillas se dan de diferentes formas.

Así va la tabla de reclasificación en Liga BetPlay 2025

¿Cómo se distribuyen los cupos de Colombia en la Copa Libertadores 2026?

  • Colombia 1: campeón Liga BetPlay 2025-l (Santa Fe)
  • Colombia 2: campeón Liga BetPlay 2025-ll
  • Colombia 3: el mejor de la reclasificación que no sea campeón
  • Colombia 4: el segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón

Hasta el momento, solo Independiente Santa Fe tiene cupo asegurado para torneo internacional 2026 por ser campeón en primer semestre (fase de grupos Copa Libertadores).

Independiente Santa Fe salió campeón en el Atanasio Girardot
Tras ser campeón, Santa Fe tiene cupo para Copa Libertadores 2026. | Foto: Colprensa

Siguiendo la lógica parcial de cómo va la tabla de reclasificación, Medellín iría como Colombia 3 y Atlético Nacional como Colombia 4 a la Libertadores. Colombia 2 será el campeón que deje el semestre en curso.

¿Cómo se distribuyen los cupos de Colombia en la Copa Libertadores 2026?

  • Colombia 1: campeón Copa BetPlay 2025
  • Colombia 2: mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores
  • Colombia 3: segundo mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores
  • Colombia 4: tercero mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores

Independiente Medellín (ya en semifinales), América, Junior, Pereira, Envigado, Once Caldas y Nacional son los siete equipos que aún siguen con vida en la Copa BetPlay 2025, que aún completa su fase de cuartos de final. Quien gane de esos siete clubes, será Colombia 1 en la Copa Sudamericana 2026.

Ahora bien, de manera parcial, por como está la reclasificación, para Sudamericana Colombia 2 sería Tolima, Colombia 3 Millonarios y Colombia 4 Junior.

Beckham Castro (Millonarios), autor de un triplete vs. Fortaleza
Millonarios tiene cupo parcial a Sudamericana. | Foto: Colprensa
Contexto: ‘Blooper’ de Joel Graterol le da la vuelta al mundo: video del error en Millonarios vs. América

América, con la mala campaña que está haciendo en este cierre del 2025, está borrando su buen desempeño del primer semestre y así también la posibilidad de clasificar a torneo internacional. No solo en mérito deportivo, sino también económico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Comey, exdirector del FBI, se pronuncia sobre su juicio y acusa a Trump de persecución

2. Gene Simmons, integrante de Kiss, sufrió fuerte accidente automovilístico; este es su estado

3. Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Millonarios, Nacional y América

4. Trump amenaza con cárcel al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois tras el despliegue de la Guardia Nacional

5. Chicago Cubs y Milwaukee Brewers dieron un apasionante partido: este fue el ganador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MillonariosAtlético NacionalAmérica de CaliLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.