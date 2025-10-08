Deportes
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Millonarios, Nacional y América
A medida que avanza la Liga BetPlay 2025-ll, la reclasificación toma forma. Analizamos cada caso de los equipos colombianos para Libertadores y Sudamericana 2026.
Tras la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll, y aunque aún falta un juego por disputarse, ya empieza a ser tendencia: ¿Cómo van los equipos de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026? Más que nada, Millonarios, Nacional y América ven la posibilidad con buenos ojos.
Para repasar la tabla, hay que tener en cuenta que Colombia obtiene cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026 y cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2026. Las casillas se dan de diferentes formas.
Así va la tabla de reclasificación en Liga BetPlay 2025
Reclasificación tras el aplazado Águilas Doradas 2, Medellín 1. pic.twitter.com/s7DkIMyo2P— José Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2025
¿Cómo se distribuyen los cupos de Colombia en la Copa Libertadores 2026?
- Colombia 1: campeón Liga BetPlay 2025-l (Santa Fe)
- Colombia 2: campeón Liga BetPlay 2025-ll
- Colombia 3: el mejor de la reclasificación que no sea campeón
- Colombia 4: el segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón
Hasta el momento, solo Independiente Santa Fe tiene cupo asegurado para torneo internacional 2026 por ser campeón en primer semestre (fase de grupos Copa Libertadores).
Siguiendo la lógica parcial de cómo va la tabla de reclasificación, Medellín iría como Colombia 3 y Atlético Nacional como Colombia 4 a la Libertadores. Colombia 2 será el campeón que deje el semestre en curso.
¿Cómo se distribuyen los cupos de Colombia en la Copa Libertadores 2026?
- Colombia 1: campeón Copa BetPlay 2025
- Colombia 2: mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores
- Colombia 3: segundo mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores
- Colombia 4: tercero mejor en reclasificación sin cupo a Libertadores
Independiente Medellín (ya en semifinales), América, Junior, Pereira, Envigado, Once Caldas y Nacional son los siete equipos que aún siguen con vida en la Copa BetPlay 2025, que aún completa su fase de cuartos de final. Quien gane de esos siete clubes, será Colombia 1 en la Copa Sudamericana 2026.
Ahora bien, de manera parcial, por como está la reclasificación, para Sudamericana Colombia 2 sería Tolima, Colombia 3 Millonarios y Colombia 4 Junior.
América, con la mala campaña que está haciendo en este cierre del 2025, está borrando su buen desempeño del primer semestre y así también la posibilidad de clasificar a torneo internacional. No solo en mérito deportivo, sino también económico.