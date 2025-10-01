Medellín se desquitó y provocó malestar en Santa Fe: emocionante duelo en Copa BetPlay

Batacazo en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. Este miércoles, 1 de octubre de 2025, Deportivo Independiente Medellín venció 3-0 a Santa Fe, por la vuelta de cuartos de final de Copa BetPlay, y es el primer semifinalista del torneo.

Fue un verdadero partidazo por parte de los dirigidos por Alejandro Restrepo. En contraste, Santa Fe apenas tuvo un par de llegadas claras, pero ninguna terminó en gol. La ida, en el Atanasio Girardot de Medellín, había quedado 2-1 a favor de los leones. Así las cosas, el global quedó 4-2 con triunfo poderoso.

Se trata de un respiro para Medellín, y más ante Independiente Santa Fe. El elenco paisa sigue por buen camino en el segundo semestre de este 2025, tanto en liga como en copa, dejando atrás aquella fatídica final del 29 de junio, donde perdió en su estadio la séptima estrella contra león capitalino. ¿Mini revancha para Restrepo y sus jugadores?

Victoria de Medellín sobre Santa Fe en Copa BetPlay. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

La goleada de Medellín en la capital arrancó a los 28′. Otra vez Francisco Fydriszewski se reportó con gol, y aumenta sus anotaciones con el poderoso. Era el 1-0 parcial que empataba la llave a 2-2. Así se fueron para el segundo tiempo.

El complemento fue un poco de lo mismo: Medellín haciendo un destacado partido, mientras Santa Fe apenas y se asomaba al arco rival. Eso hasta los 78′, donde se volvió a romper la paridad.

Fydriszewski hizo redonda su noche poniendo el 2-0 parcial y su doblete en Techo. De ahí en adelante Medellín se hizo fuerte y además de impedir un tanto del león, finiquitó todo gracias a un golazo de un exjugador de Santa Fe: Francisco Chaverra.

Datos generales del partido

Marcador final: Santa Fe 0 (2) - (4) 3 Medellín

Fecha: 1 de octubre de 2025 (vuelta cuartos de final Copa BetPlay)

Estadio: Metropolitano de Techo en Bogotá

Alineaciones titulares:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Marcelo Meli, Daniel Torres, Ewil Murillo, Omar Fernández, Santiago Mosquera; Hugo Rodallega. DT: Francisco López.