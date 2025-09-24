Partidazo de Medellín y Santa Fe en Copa BetPlay: tres goles, expulsiones y Rodallega lo volvió a hacer

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se vieron cara a cara por la ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay. El Atanasio Girardot, sin el lleno total de los hinchas poderosos, acogió el duelo.

Desde la previa se divisaba un duelo vibrante, pues Medellín volvía a recibir a Santa Fe luego de aquella fatídica noche deportiva del 29 de junio de 2025, cuando el cardenal le arrebato la estrella, en su casa, y se coronó campeón de Colombia por décima vez.

Aunque se trata de otro torneo, ni Medellín ni Santa Fe dieron brazo a torcer. De hecho, este martes la capital de Antioquia vivió un partido emocionante con llegadas, goles, polémicas y hasta expulsiones.

Cuando Medellín más atacaba y más figuraba ante su público, una cuestionada acción de Brayan León dejó al poderoso con 10. El atacante del cuadro antioqueño le pegó un balonazo al rival, Marcelo Meli, y Álvaro Meléndez, juez central del compromiso, le mostró la roja. Ahí se armó una pelea entre futbolistas de las dos escuadras.

Con 10 en cancha, Medellín empezó a sufrir. Atrás quedaron sus contundentes llegadas, y hasta un casi gol olímpico de Jarlan Barrera que dio en el palo, porque el lateral derecho de Santa Fe, Cristian Mafla, abrió el marcador en el Atanasio (33′).

⏱ 32' ¡GOOOOOOOL! Golazo del León.



DIM 0⃣-1️⃣ Santa Fe

Delirio en un banco rojo repleto de polémicas, pues aún se desconoce si Jorge Bava seguirá siendo el entrenador cardenal. Con Medellín atacando, y Santa Fe ganando 1-0, los equipos se fueron al descanso.

La segunda mitad tuvo nuevamente a Santa Fe como gran protagonista. A los 52′, e ingresando desde el banco, Hugo Rodallega lo volvió a hacer: el experimentado delantero regresó al gol luego de casi tres meses. ¿Cuándo fue la última vez? El día de la final de liga, también ante Medellín y en el Atanasio Girardot.

⏱ 51' ¡GOOOOL! Golazoo del León 🦁. Volvió Hugooool 🔥.



DIM 0⃣-2️⃣ Santa Fe

Con el 2-0 a favor de Santa Fe, Medellín parecía liquidado. Sin embargo, tan solo siete minutos después, a los 59′, Francisco Fydriszewski cobró un penal, Weimar Asprilla (Santa Fe) se lo atajó, pero de rebote el mismo Fydriszewski anotó. Fue el 2-1 final.

⚽ Francisco Fydriszewski #19 anota el descuento para el #Poderoso.

Eso sí, Medellín no dejó de atacar. Al contrario, el árbitro Meléndez tuvo que ir a revisar dos acciones al VAR, pues parecían penal para el poderoso, pero ninguna resultó siendo decretada.

Santa Fe vio su mala suerte a los 85′, cuando Yairo Moreno salió expulsado y también se quedó con 10 hombres. El cotejo acabó en un 10 vs. 10.