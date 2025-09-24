Confusión total en Independiente Santa Fe a lo largo de estas últimas horas. Desde Paraguay afirman que el entrenador cardenal, Jorge Bava, tiene todo acordado para ser nuevo técnico de Cerro Porteño. En contraparte, la institución albirroja afirma que el timonel uruguayo tiene contrato hasta finales de 2025, que su prioridad es seguir y que la renovación va por buen camino.

Este miércoles, 24 de septiembre, Santa Fe visitará al Medellín por la ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2025. Nuevamente, desde Paraguay afirman que Jorge Bava dirigirá ante el poderoso, equipo contra el que salió campeón en junio, y viajará al sur del continente para firmar con Cerro Porteño.

Ante tanto rumor, y con Bava evitando a los medios de comunicación para no hablar del tema, la prensa deportiva en Colombia puso sobre la mesa los posibles candidatos para reemplazar al uruguayo en caso de que se vaya.

Jorge Bava tendría medio pie en Cerro Porteño de Paraguay. | Foto: Cristian Bayona

Lista de candidatos que suenan para reemplazar a Jorge Bava en Santa Fe

Fue el periodista Felipe Sierra, en el espacio Sin Boleta, quien reveló que tres posibles candidatos para llegar a Santa Fe podrían ser Arturo Reyes, Juan Cruz Real y César Farías.

Reyes y Cruz Real ya han sido campeones del FPC, concretamente con Junior y América de Cali. El periodista referenciado dice que, aunque sus nombres hayan sido vinculados a Santa Fe, como rumores, con el pasar de las horas tomaron fuerza.

“Yo contaba, ayer, que supe de algunas personas que empezaron a hacer ofrecimiento de entrenadores a Santa Fe. Bueno, hoy la situación ya no es de ‘no necesitamos entrenador porque tenemos técnico, gracias’, sino que empezaron a recibir hojas de vida”, arrancó diciendo Sierra en el espacio referenciado.

Y añadió: “En Santa Fe ya empezaron a recibir hojas de vida, ya empezaron a analizar candidatos. Ayer lo decíamos, en forma jocosa, pero ya empezaron a sonar Arturo Reyes, Juan Cruz Real, César Farías. Son técnicos que tienen paso por aquí y en algún momento han sido sondeados o han estado en el radar de la dirigencia de Independiente Santa Fe”.

Juan Cruz Real sería opción para llegar a Santa Fe. | Foto: Getty Images

🎟️"Para mí, no debe dirigir Jorge Bava en Santa Fe, estuvo mal, todo esto es muy extraño, en Santa Fe ya empezaron a recibir hojas de vida" @PSierraR en #SinBoleta



🔴En vivo, aquí: https://t.co/sqcxpL3gLc pic.twitter.com/3qn1HuUa8s — SinBoleta 🎟 (@SinBoleta_) September 24, 2025

Luego del partido de esta noche, ante Medellín, se sabrá de manera oficial que pasará con el futuro de Jorge Bava. Pero lo cierto es que si Santa Fe se queda sin sus servicios, tendría que buscar un reemplazo lo más pronto posible.