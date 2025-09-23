Independiente Santa Fe hizo anuncio oficial sobre Jorge Bava: presidente del club lo confirmó

Jorge Bava se mantendrá, de momento, en el actual campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe.

Ante las múltiples versiones de la prensa paraguaya sobre un supuesto acuerdo firmado con Cerro Porteño, el presidente del cuadro rojo, Eduardo Méndez, aclaró la situación en rueda de prensa.

“Minutos antes se acaba de ir el profesor Bava a la ciudad de Medellín”, afirmó el directivo sobre la continuidad del entrenador para el juego de Copa BetPlay.

“No hay tal acuerdo con Cerro Porteño”, agregó el presidente Méndez.

Más declaraciones de Méndez

De acuerdo a lo dicho por el máximo dirigente de los Cardenales, el proyecto junto al uruguayo se mantiene en firme de cara al 2026.

“Hemos venido hablando del próximo año para representar bien al país en Copa Libertadores”, dijo con la certeza tras haber sido campeones y obtener el cupo en el Torneo Apertura.

A la par de que confirmó la permanencia de Bava, no negó que haya existido un ofrecimiento de parte del club paraguayo en busca de llevárselo.

“Es cierto que llegó una oferta de Cerro Porteño, pero su prioridad es Independiente Santa Fe”, confirmó Méndez.

Si bien en este momento no se puede hablar de salida, el peligro de quedarse sin técnico en medio del torneo para los santafereños sigue latente.

“Nos vamos a sentar para analizar la oferta que le hicieron. No es verdad de que ya está”, desmintió el dirigente de un acuerdo entre Bava y Cerro Porteño.

Sobre no haber asegurado al uruguayo con una renovación más allá del fin de 2025, explicó: “Todo tiene su tiempo. Para mí, hay unas cláusulas que hay que cumplir”.

Jorge Bava, técnico campeón de la 10 estrella con Independiente Santa Fe | Foto: Cristian Bayona

Sobre lo que deberá pasar para que se dé la terminación anticipada del vínculo entre el profe Bava y Santa Fe, Méndez sentencia que “tendrán que pagar la cláusula en caso de querer llevárselo”.

Y sobre posibles candidatos que tendrían en consideración de producirse una salida intempestiva del charrúa, el máximo jefe de los bogotanos no cree que sea necesario revisarlas.

“Hay muchas hojas de vida, pero solo estamos pensando en la renovación”, amplió.

Prensa internacional despertó alboroto

Periodistas como César Luis Merlo, un día antes, habían llegado a asegurar que Bava ya era el “nuevo entrenador de Cerro Porteño”.

Adicional a esto, sentenciaba que “se marcha de Independiente Santa Fe mediante la ejecución de su cláusula de salida (cerca de US$ 200.000) y firmará contrato hasta diciembre de 2026″.

Dichas versiones fueron solo de la prensa guaraní, pues en Colombia no se tenía conocimiento alguno de que esto fuese oficial.

Es más, ante esto, el área de comunicaciones lanzó un comunicado donde empezaron a despejar las dudas al respecto.

“Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que, a la fecha, nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”, arrancaba afirmando el club bogotano.