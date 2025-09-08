Hugo Rodallega ‘saltó’ tras llamado de Dayro Moreno a Selección Colombia; su cara lo dijo todo

Por el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia se ha generado un ambiente impensado, pero que le vino bien para la unión de grupo al finalizar las eliminatorias al Mundial 2026.

Durante el juego del pasado jueves, el estadio Metropolitano esperaba ansioso por el ingreso del experimentado de casi 40 años.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia | Foto: Getty Images

Su aporte de goles en Once Caldas hizo que Néstor Lorenzo reconsiderara la posibilidad de convocarlo ante Bolivia y Venezuela.

A pesar de que la edad no es la más indicada, los goles eran los que hacían presión por el nacido en Chicoral, Tolima.

Y es que en el balompié nacional los ‘cuarentones’ parecen estar de moda, pues son los que cuentan con los mejores registros goleadores.

Hugo Rodallega, de Independiente Santa Fe, es otro de los de mayor edad en la Liga BetPlay, pero que eso no les impide a ser destacados.

Es más, durante el semestre inmediatamente anterior, ‘Hugol’ fue el que se llevó el botín como goleador del Torneo Apertura, además, del título de la décima estrella con los capitalianos.

De esta manera, y ante las repercusiones que ha tenido lo de Dayro, fue que tras el clásico capitalino a Rodallega le preguntaron si se ilusionaba con un llamado para él.

😂 “NO JODAS”



🗣️ La respuesta de Hugo Rodallega cuando le preguntaron sobre si le gustaría tener un último baile en la Selección Colombia como Dayro Moreno. pic.twitter.com/U8cZIExDDI — Toque Sports (@ToqueSports) September 7, 2025

En zona mixta le dijeron: “¿Se alcanza a ilusionar tras el llamado de Dayro con ese último baile en la Selección Colombia?“.

Sabiendo a la perfección el panorama al que se enfrentaría, Hugo se tomó con gracia lo que le preguntaron y se fue sonriente diciendo: “No me joda”.

Y es que sí, realmente lo de Moreno podría llegar a tener alguna chance por la vigencia que se le había en certámenes internacionales como la Copa Sudamericana.

Pero para Rodallega su presente ya mermó, con respecto a lo que fue el semestre pasado, además, de que se sabe que en selección su nombre fue alejado hace años.

Pensando en un escenario esporádico que se presentase, es que el atacante de Santa Fe recupere nivel y demuestre su poderío en Copa Libertadores, a la que está clasificado para 2026.

“Esa espinita” de Selección Colombia

Si antes no hubo llamado para Rodallega, a esta altura de su carrera el jugador sabe que menos. Por eso es que recientemente dijo quedarle un “espinita” en Selección Colombia.

En una entrevista después de conquistar el título con Santa Fe, el atacante denunció malos manejos mientras José Pékerman era el entrenador.

Hugo Rodallega criticó el paso de José Pékerman en Selección Colombia | Foto: Captura YouTube (El Gato Arce Arce) y Getty Images

“Cómo andas goleador, ahí estamos haciendo un análisis. No creas que te hemos dejado por fuera. Quiso venirme a dar una explicación (Pékerman) y ese cuentico a mí no me lo meten”, dijo Rodallega.

“Puedo ganar 12 títulos más, botines. Esa espinita siempre estará ahí. Representé a mi país, fui jugador de proceso”, lamentó por jamás haber sido llamado.

“Me pongo a ver la lista de 2014 y 2018 y no me vienen con ese cuentico de que estaban con mejor nivel que yo. Se movían otras vainas…“, denunció.