Última fecha de las eliminatorias sudamericanas: canal y hora para ver todos los partidos

Con las seis selecciones sudamericanas ya clasificadas al Mundial de 2026, Venezuela y Bolivia se aferran a un salvavidas rumbo al repechaje en la última fecha de las eliminatorias.

La fecha 18 se disputará casi simultáneamente, pero los ojos del continente estarán puestos en dos partidos específicamente: Venezuela vs. Colombia en Maturín y Bolivia vs. Brasil en El Alto.

Para acceder al repechaje, la vinotinto necesita vencer a la Selección Colombia. Un empate requiere que Bolivia no gane a Brasil, mientras que una derrota la dejaría fuera, salvo un tropiezo boliviano.

Bolivia, por su parte, debe ganarle a los brasileños y esperar que Venezuela no sume en condición de local.

A qué hora y dónde ver las eliminatorias sudamericanas

Venezuela vs. Colombia se transmitirá a través de las señales abiertas de RCN y Caracol TV, como es habitual en cada partido de la Tricolor.

El resto de compromisos serán transmitidos, vía streaming, en las aplicaciones de RCN y Ditu.

Cuatro de los cinco partidos iniciarán sobre las 6:30 de la tarde (hora de Colombia). El único que tiene horario diferente es Ecuador vs. Argentina, programado para las 6:00 p. m.

Cabe recordar que la Selección Colombia ya está clasificada matemáticamente al Mundial y solo actuará como juez de Venezuela en la última fecha.

Los otros cupos directos quedaron en manos de Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️



Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025

Venezuela o Bolivia

“Confíen en este grupo”, afirmó Fernando Batista, seleccionador de Venezuela, tras la dolorosa derrota 3-0 del jueves ante Argentina, al que había advertido “vengo a arruinarlo” refiriéndose a la despedida de Messi ante su público, aunque su amenaza se diluyó en el Monumental.

Aun así, Batista sostiene que “llegamos enteros, depende de nosotros ir al repechaje”, por lo que la vinotinto deberá jugar un partido perfecto ante los cafeteros, que celebran su regreso a un Mundial tras ausentarse en Catar-2022.

Para Óscar Villegas, DT de Bolivia, “va a ser incómodo jugar ante Brasil y estar pendiente del otro resultado que necesitamos”, y para ello la verde, que llega cargando la derrota 3-0 ante Colombia en Barranquilla, deberá aliarse con la altitud de El Alto para imponer su juego ante los pentacampeones del mundo y soñar con el repechaje.

Argentina es el líder indiscutido de las eliminatorias sudamericanas, mientras que los otros cinco clasificados están separados solo por tres puntos.

La Selección Colombia marcha en la quinta posición de la tabla con 25 puntos y podría escalar hasta la segunda casilla, todo dependiendo de los resultados que se terminen dando.

Fecha 18 - Eliminatorias Sudamericanas

(6:00 p. m.) Ecuador vs. Argentina - RCN App y Ditu

y (6:30 p. m.) Venezuela vs. Colombia - RCN y Caracol

y (6:30 p. m.) Bolivia vs. Brasil - RCN App y Ditu

y (6:30 p. m.) Perú vs. Paraguay - RCN App y Ditu

y (6:30 p. m.) Chile vs. Uruguay - RCN App y Ditu