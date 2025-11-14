Suscribirse

Ataque de Gennaro Gattuso a las eliminatorias sudamericanas: Dibu Martínez salió a contestarle

No parece ser equitativo para el entrenador de Italia cómo se definen los cupos al Mundial en Sudamérica y Europa, respectivamente.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 4:57 p. m.
Gennaro Gattuso se quejó de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Gennaro Gattuso se quejó de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

El temor del entrenador de la Selección de Italia, Gennaro Gattuso, a raíz de las complicaciones que tienen para clasificarse al Mundial 2026, lo estarían haciendo busca culpables fuera.

En unas recientes declaraciones, el exjugador se fue en contra de las eliminatorias sudamericanas. Según este, es injusto la cantidad de cupos, a comparación de Europa.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa.
Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. | Foto: NurPhoto via AFP

"No me parece justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo tenga la posibilidad del repechaje", fueron las palabras que se viralizaron.

“En Europa los grupos son tan cerrados y la competencia es feroz”, agregó sobre las complicaciones que sienten tener en UEFA.

Fue tal la molestia que buscó expresar en ese instante, que propuso de manera indirecta un cambio para hacer todo más “justo”.

Contexto: FIFA oficializó segundo lugar de Luis Díaz en eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

“Esto no es justo y no refleja el verdadero equilibrio del fútbol actual. En mi opinión, las confederaciones deberían tener criterios más equitativos para definir los cupos”, recalcó.

La manera en que se definen los clasificados Conmebol es la que no agrada a Gatusso. Según este, las probabilidades de clasificar son sumamente altas y casi garantizadas.

“Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía. Hay que definitivamente revisar los criterios de clasificación...”, sentenció.

Llevando todo al plano europeo, este dio muestras de que lo que viven en el Viejo Continente es una verdadera ‘guerra’ por un lugar en una Copa del Mundo.

“En nuestra zona hay campeones continentales, finalistas y selecciones con enorme historia futbolística”, argumentó.

Contexto: Gennaro Gattuso tuvo picante cara a cara con panelista croata: rifirrafe quedó en video

“No se puede comparar con un continente donde varios equipos llegan al Mundial sin haber enfrentado el mismo nivel de exigencia”, zanjó sin contemplación.

Y para terminar, dio cuenta del deseo de regresar a su nación a una cita orbital: “Queremos estar en el próximo Mundial. Italia no puede volver a quedarse afuera...”.

Polémica de años y el Dibu se metió

Ya desde hace tiempo atrás que los europeos vienen cargando en contra de las eliminatorias sudamericanas.

Uno que lo hizo hace un tiempo fue Kylian Mbappé, quien le restó mérito al balompié de esta parte del mundo: “En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Eso hizo que los jugadores sudamericanos se molestasen. La respuesta más viral la dio Emiliano ‘Dibu’ Martínez, en 2022.

Emiliano Martínez se burló de Kylian Mbappé en medio de la celebración del mundial en Buenos Aires.
Emiliano Martínez se burló de Kylian Mbappé en medio de la celebración del mundial en Buenos Aires. | Foto: Twitter captura

"Ellos (los europeos) juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, no saben lo que es Sudamérica", confrontó el polémico arquero campeón del mundo.

“En la región existen otras dificultades que en Europa no ven...”, añadió a su argumento para defender a Suramérica.

Raphinha, de Brasil, a Mundo Deportivo, le lanzó sobre lo dicho por Mbappé: “Por desgracia para él y por suerte para nosotros, perdió un Mundial contra un equipo de Sudamérica (Argentina)”.

“Me gustaría ver a las selecciones europeas jugar las eliminatorias sudamericanas en los campos que nosotros jugamos. Ahí vería si es fácil o difícil”, extendió el que milita en Barcelona.

